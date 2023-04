La Ludwig Band publicarà el seu tercer disc ‘Gràcies per venir’ a principis de la tardor. Creat en poc menys d’un any i després d’uns mesos d’aturada des del passat desembre a la Sala Apolo amb totes les localitats exhaurides, el nou disc, han destacat des del segell, “potencia l’esperit coral de la banda amb arranjaments que s’eleven cap a sonoritats més roqueres, enfocades al directe, sense deixar de banda les harmonitzacions ordides i delicades”. L’àlbum es publicarà en una coedició entre The Indian Runners, el segell que ha acompanyat el grup des dels seus inicis, i Ceràmiques Guzmán, el segell de Manel, que fins ara no havia editat a cap grup més.

Les lletres de ‘Gràcies per venir’ troben el punt en comú personatges “vinguts de l’amistat, la feina i l’amor” de l’entorn de Quim Carandell, cantant i lletrista del grup. També s’hi poden entreveure referents com Bob Dylan, Pau Riba, Jaume Sisa o fins i tot ABBA o Bruce Springsteen. El disc es publicarà a principis de la tardor en una coedició entre The Indian Runners, el segell que ha acompanyat el grup des dels seus inicis, i Ceràmiques Guzmán, el segell de Manel, que fins ara no havia editat a cap grup més. Abans que surti el disc, el grup presentarà les noves cançons en tres úniques dates a Catalunya. L’estrena serà a l’(a)phònica, Festival de la Veu de Banyoles i seguirà al Teatre Grec de Barcelona dins del Festival Grec i conclouran els concerts de presentació al Tingladu de Vilanova i la Geltrú. Manel En una piulada, el grup Manel explica que fa uns anys, va constituir Ceràmiques Guzmán, un segell discogràfic amb el que pretenien bàsicament gestionar les seves “cosetes”. “El temps va passar, però, i va aparèixer una banda que escrivia la mena de cançons que ens agraden, i tocaven tots molt bé, i desprenien un esperit que ens encantava. I un bon dia ens vam conèixer i va resultar que, a sobre, en general eren simpàtics”, assenyala el grup. En aquest context, apunta que els fa “molta il·lusió” fer un lloc al menjador de casa a la Ludwig Band i serà un honor posar el seu proper disc ‘Gràcies per venir’, al costat dels seus treballs en el catàleg de Ceràmiques Guzmán.