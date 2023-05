’32 de març’ (Univers), de Xavier Bosch, ha desbancat finalment ‘Les nostres mares’ (Proa), de Gemma Ruiz, com a llibre més venut de ficció en català per Sant Jordi, segons les dades definitives que ha facilitat aquest dimecres la Cambra del Llibre de Catalunya. També hi ha un canvi en no ficció, on ‘Crims: pecats capitals’ (La Campana) de Carles Porta treu el primer lloc a ‘Gran enciclopèdia del Barça’ (Blackie Books), de La Sotana, que passa al segon lloc. També canvia la primera posició en infantil i juvenil en català i no ficció en castellà. El Gremi de Llibreters destaca que s'han superat les previsions amb un creixement de vendes d'un 7% respecte de l'any passat i una facturació de 24 milions acumulada durant la setmana de la diada.

En un comunicat, el Gremi de Llibreters ha assenyalat que un cop introduïdes i processades les dades de venda a les llibreries de la setmana de Sant Jordi, han constatat que s'han venut 1,87 milions d'exemplars, amb una facturació total de 24 milions acumulada durant la setmana, el que representa un augment del 7% respecte de 2022.