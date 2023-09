El Museu d’Art de Girona convida a jugar i crear amb el teixit en l’Art-Acció!, la segona jornada d’experimentació artística que organitza. La cita, que se celebrarà aquest dissabte d’11 a 7, oferirà als visitants propostes gratuïtes d’experimentació que inclouen tallers, performances participatives, visites i xerrades.

Durant la jornada, diversos artistes i mestres artesans compartiran la seva experiència amb el tèxtil i, al mateix temps, guiaran els participants, a través de diverses tècniques artístiques, sobre com utilitzar aquest material. Per al públic familiar hi haurà tallers d’atrapassomnis, polseres amb tècniques de tapís o mandales amb fil, mentre que el públic adult trobarà tallers de brodat creatiu, macramé, tapís, i fins i tot un taller col·laboratiu de punta contemporània de grans dimensions.

Per altra banda, també hi ha prevista una performance participativa a càrrec de les artistes Adriana Civit i Maria Poncela, i una visita guiada centrada en el tèxtil a cura del Servei Educatiu del museu.

D’altra banda, durant el matí es durà a terme la xerrada Diàleg tèxtil: art gòtic i Aurèlia Muñoz, a càrrec de Sílvia Ventosa, filla d’aquesta artista que ha exposat en museus com el MoMa de Nova York els seus treballs amb paper i teixit. Hi presentarà Xarxes vegetals, obra que s’ha restaurat per a l’ocasió.

Instal·lant l'obra "xarxes vegetals", d'Aurèlia Muñoz, restaurada en ocasió de la jornada #artacció



Sílvia Ventosa, filla de l'artista, en farà la presentació aquest dissabte 30/09. No hi falteu! pic.twitter.com/hzPEsudUQl — Museu d'Art de Girona (md'A) (@MuseuArtGirona) 25 de septiembre de 2023

Els tallers són gratuïts, ininterromputs i no cal fer inscripció. A mesura que les places del taller quedin desocupades, nous participants les podran ocupar. La durada aproximada que es necessita per completar les propostes dels diferents tallers són d’entre 30 i 45 minuts.

Hi ha previst un servei de menjar i beguda als jardins del museu i una pausa musical amb versions dels Beatles, ambel grup The Beetles.