La tretzena edició del Torneig de Dramatúrgia Catalana del festival Temporada Alta ja està en dansa. El primer combat, celebrat dilluns a la sala La Planeta de Girona amb Marta Aran com a presentadora, va enfrontar Aleix Fauró i Sergio Baos, que es va imposar amb Per tot allò que ens uneix, llegit per Albert Prat i Joan Negrié. La peça és una sàtira política sobre les interioritats d’un partit de dretes a través del punt de vista del tresorer i el seu candidat.

Per la seva banda, Aleix Fauró que va presentar Pseudònim, amb Georgina Latre i Ester Cort interpretant dues noies que, a través d’una trobada casual en un avió, descobreixen que tenen moltes més coses en comú del que podia semblar. Baos passa, per tant, a la primera semifinal que se celebrarà el pròxim 13 de novembre. El proper combat serà el d'Amparo Vayà contra Pau Coya, dilluns vinent.