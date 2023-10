La flama de l’idil·li entre RCR i França es manté ben viva. El despatx d’arquitectes olotí suma des d’ahir un nou reconeixement a França, on ha construït alguns dels seus millors projectes, amb el premi Eiffel d’Arquitectura pel pont Seibert, el gran balcó sobre el riu Sena per accedir a l’illa Seguin. El pont, una construcció que uneix el districte de Boulogne-Billancourt amb l’illa on els olotins han d’aixecar un gran complex cultural, va rebre ahir al Teatre Le Trianon de París la més alta distinció en disseny arquitectònic amb acer que s’atorga a França.

Els premis Eiffel, organitzats per l’associació de la indústria siderúrgica Construir Acier, s’atorguen a obres construïdes a França, fetes totalment o parcialment d’acer, per promoure l’arquitectura metàl·lica i els seus dissenyadors, arquitectes i enginyers; distingir obres significatives i, al mateix temps, difondre les qualitats del material siderúrgic. El disseny d’RCR, que va començar a prendre forma sobre el Sena a finals del 2021, va rebre l’Eiffel d’Arquitectura en la categoria Franchir de ponts i passarel·les. Pas endavant per a l’illa Seguin, el gran projecte al Sena dels olotins RCR Construït amb 2.000 tones d’acer, el pont és un gran mirador sobre el Sena articulat amb una estructura d’enginyeria de 150 metres de llargada i un arc d’11 metres d’alçada que té 13 metres d’amplada al costat de Meudon i s’amplia a 26 metres d’amplada al costat de l’illa Seguin. Els arquitectes Rafael Aranda, Carme Pigem i Ramon Vilalta l’han dissenyat en col·laboració amb AEI i Ingerop i construït pel consorci Chantiers, Modernes Construction, Terideal i Baudin Châteauneuf pensant en els nous usos de l’illa Seguin, que passarà de ser una zona industrial a convertir-se en un centre artístic i cultural que acollirà múltiples equipaments públics. Pel despatx garrotxí, el pont és «una porta» per accedir a un nou centre neuràlgic de la catedral francesa. «La seva tipologia, la seva escala i el seu caràcter dona resposta a la vocació pública de l’illa i propicia l’aparició d’una nova centralitat urbana atractiva i viva», asseguren des d’RCR, que han concebut l’estructura del pont com una esplanada i un mirador oberts al riu per crear un ampli espai públic que ajudi a constituir «una nova identitat per a Seguin». 6 El cost de la construcció ha estat de 41,5 milions d’euros. L’obra ha estat finançada per l’Ajuntament de Boulogne-Billancourt i Equipaments de la Vall del Sena SPL, amb una aportació de 29,5 milions d’euros, i pel Departament d’Alts del Sena amb els 12 milions restants.