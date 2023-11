La història més personal de la Bleda

La Bleda torna als escenaris amb Com els pingüins, la història més personal de la pallassa gironina. L’espectacle, que s’estrena diumenge a la sala La Planeta de Girona dins el festival Temporada Alta, parteix de l’experiència personal traumàtica que l’intèrpret Helena Escobar va viure de petita.

«És una autoficció sobre com viure i conviure amb el dolor i la malaltia durant la infància, però explicat a través de la mirada de La Bleda: una tragicomèdia de la pallassa abans de ser pallassa amb tot el seu humor», explica Escobar, que va néixer amb una malformació al maluc que la va obligar a sotmetre’s a múltiples operacions, a estar molt temps sense moure’s i va aprendre a nedar abans que a caminar, com els pingüins, d’aquí el títol.

«Era una idea que fa molt temps que tenia al cap, però no pensava fer-ne un espectacle perquè no n’estava preparada. Crec que ara té tot el sentit del món, i que aquest és un espectacle més que mai pensat per a les famílies, perquè és alliberador i el dolor forma part de la societat, no es pot amagar», explica la pallassa.

En aquest sentit, remarca que «els nens passen per situacions difícils i les famílies també», i Com els pingüins ajuda «a no deixar cap nen sol, i a fer pinya», trencant «el tabú».

El sisè espectacle protagonitzat per la Bleda està dirigit per Enric Ases, que s’ha encarregat de la creació i la dramatúrgia juntament amb la mateixa Helena Escobar, Jordi Palet i Pere Hosta.

La música d’Albert Juan i les creacions audiovisuals d’Albert Coma tenen un paper rellevant en la producció, perquè donen forma al món fantàstic imaginat de la protagonista. «Quan un nen no es pot moure i encara no sap llegir, només té la imaginació», afirma l’intèrpret.

Després d’uns passis previs a Olot, Sabadell i Cardedeu amb una reacció «d’agraïment per part del públic» i de La Planeta, aquesta coproducció de Temporada Alta i El Canal de Salt es veurà també a Figueres i Celrà.