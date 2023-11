Mazoni anuncia una aturada indefinida, un «temps mort», com el defineix ell mateix, per «descansar i agafar forces». Jaume Pla ja avança que «en cap cas és un comiat definitiu», sinó una «pausa per oxigenar», perquè tornarà «segur». «Vull ser honest i deixar clar que sé segur que tornaré», subratlla el músic bisbalenc. Abans d'aquesta pausa, oferirà dos concerts especials: un a l'Auditori de Girona, el 26 de gener, dins el festival Neu!, i el 24 de febrer a la sala Apolo de Barcelona. Aquestes dues úniques cites del 2024 serviran, a més, per tancar la gira de celebració dels seus vint anys de carrera, en què Pla actua acompanyat pels músics Natán Arbó i Adrià Bravo.