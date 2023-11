L'Orquestra Simfònica de Cobla i Corda de Catalunya (SCCC) vol encomanar l'esperit nadalenc a Girona amb tres concerts a l'auditori aquest cap de setmana. Les actuacions formen part del disc 'The Spirit of Christmas' que ha enregistrat la formació inèdita a Catalunya. En aquest àlbum hi ha alguns dels temes més coneguts del Nadal com ara 'Let it snow' o 'Santa Claus is coming to town'. També hi ha nadales catalanes com 'Fum, fum, fum' o 'El noi de la mare'. A més, el concert també estrenarà un tema nou composat per Beth Rodergas i Adrià Barbosa inspirat en les festes nadalenques.

Tal com cantaria Michael Bublé "It's beginning to look a lot like Christmas" i per això l'Orquestra Simfònica de Cobla i Corda de Catalunya ha programat tres concerts nadalencs per aquest cap de setmana a l'auditori de Girona. Seran el divendres a les vuit del vespre, el dissabte a les set i el diumenge a les dotze del migdia.

Sota el títol 'The Spirit of Christmas', la formació interpretarà alguns dels temes més populars d'aquestes festes. Com és habitual els cantants Beth, Elena Gadel, Miki Núñez, La Pau i Joan Garrido posaran veu a les melodies. Per primera vegada també s'hi suma la guanyadora d''Eufòria' Mariona Escoda, que se suma al projecte de l'SCCC.

Entre tots ells faran una combinació d'alguns dels temes més coneguts com ara 'All I want for Christmas is you', de Mariah Carey o la recent 'Merry Christmas' d'Ed Sheeran i Elton John. Entremig també sonaran els clàssics 'Let it snow' o 'We wish you a Merry Christmas'. Tot plegat acompanyat de la peculiar sonoritat de la formació, que compta amb tibles, tenores, fiscorns i flabiols.

A més, en el projecte 'The Spirit of Christmas' també hi ha temes nadalencs més antics com la medieval 'Greensleeves' o 'Adestes fideles'. Per aquesta part més clàssica la formació comptarà amb el suport de la Polifònica de Puig-reig, que també fa segones veus en la resta de temes. També hi ha nadales catalanes que formen part de l'imaginari col·lectiu com ara 'Les dotze van tocant' o 'El Petit Vailet'.

Els temes que interpretarà l'SCCC a l'auditori de Girona formen part d'un disc que surt a la venda aquest mateix divendres. A més, el concert es podrà veure per TV3 aquestes festes de Nadal. Les entrades pels concerts de l'auditori de Girona ja estan exhaurides.

L'SCCC combina els músics de la cobla La Principal de la Bisbal amb els joves talents de la Jove Orqustra de les Comarques Gironines. Sota la direcció de Francesc Cassú, 140 músics fusionen la sonoritat dels instruments de corda i percussió d'una formació simfònica amb el característic so dels instruments de vent d'una cobla. El projecte va néixer el 2008 i està impulsat per la Fundació Metalquímia