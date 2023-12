Estopa ha interpretat aquest diumenge el seu primer tema original en llengua catalana, La rumba del Pescaílla, que formarà part del seu proper àlbum Estopía i que han estrenat durant La Marató de TV3. És un homenatge al cantant i guitarrista barceloní Antonio González Batista que combina el català i el castellà. Es tracta de la primera cançó del grup en llengua catalana després d'haver enregistrat, el 2008, 'El quarto dels trastos', una composició d'Albert Pla pensada, precisament, per al disc de 'La Marató'. Els germans David i José Muñoz van llançar a principis de desembre El día que tú te marches, el primer senzill d'Estopía, que sortirà l'any vinent.

"En un carreret de Gràcia…"

La lletra és un tribut diàfan a aquest gitano català tan influent en el desenvolupament del gènere rumber. "Li deien El Pescaílla, era molt bona persona / però el que més li agradava, la ciutat de Barcelona. I el 1925 va néixer l’Antonio González / tocant el ventilador, les palmes i los timbales", comença la cançó en la veu de David, i segueix després: "En un carreret de Gràcia on no hi havia cap fanal, va donar llum la rumba en el cos d’una persona", barrejant el català amb alguns frasejos en castellà, i accelerant el ritme en el tram final segons la tradició estopera: "La rumba más de verdad es la que sale del cuerpo, que cuando más veces canto, más veces que me pongo contento".

Cançó curta i incisiva, dos minuts i 40 segons, celebrant el poder d’aquest gènere que els va marcar des dels seus inicis com a duo i que ara es postula per a un reconeixement universal com a Patrimoni Cultural Immaterial de la Unesco.

Incursions passades

És la primera vegada que Estopa grava una cançó pròpia en català en un dels seus discos, si bé en el passat els Muñoz havien fet algunes incursions en aquesta llengua. En els seus primers temps, abans de professionalitzar-se, van crear un parell de cançons que mai van arribar a publicar, titulades Més vi ("més vi, vull més vi, fins emborratxar-me…") i una altra de semblant temàtica etilicogastronòmica, Formatge i pernil ("una bóta de vi per anar fent camí, una llesca de pa amb formatge i pernil…").

Més endavant, el 2008, van gravar, precisament per al disc de La Marató, el tema El quarto dels trastos, d’Albert Pla, i un any després, El caganer, peça de Judit Farrés compartida amb el mateix Pla, Gerard Quintana, Manel, Quimi Portet, Adrià Puntí i Joan Miquel Oliver, inclosa a l’àlbum Cançons pre-Nadal. També han adaptat en directe el clàssic Me’n vaig a peu, de Joan Manuel Serrat.

La rumba del Pescaílla se suma així a l’escalfament de motors d’Estopa de cara a un 25è aniversari amb el qual convocaran més públic que mai, en una ambiciosa gira amb cites sonades com la del pròxim 10 de juliol a l’Estadi Olímpic Lluís Companys.