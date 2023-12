Fa gairebé un segle, el poeta Carles Riba recollia en uns llibrets titulats Resum de literatura grega (1927) i Resum de literatura llatina (1928), de poc més de seixanta pàgines cadascun, les línies essencials de les lliçons que va impartir a l’Escola de Bibliotecàries del 1916 al 1924. Gairebé un segle després, l’editorial figuerenca Cal·lígraf els reedita en un sol volum, Resum de literatura clàssica grega i llatina, a càrrec de l’hel·lenista empordanès Eusebi Ayensa.

Des de l’editorial remarquen que, tants anys després, «els judicis de Riba segueixen essent perfectament vàlids», sobretot per la seva vocació generalista, perquè el llibre no és un manual d’investigació sinó simplement un resum dels principals autors, moviments i obres de les literatures grega i llatina, sense cap altra finalitat, com reconeixia l’autor a la nota final que clou la segona d’aquestes obres, que «fornir la informació indispensable per a satisfer una primera curiositat de conjunt».

Material complementari

En comparació amb les edicions originals, aquesta reedició es complementa amb una antologia de textos convenientment contextualitzats i, en molts casos, traduïts al català pel mateix Riba, amb l’objectiu que il·lustrin les paraules que el filòleg va dedicar als grans noms de les lletres gregues i llatines.