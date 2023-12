La Marfà- Centre de Creació Musical oferirà una trentena d’activitats de formació i divulgació musical durant el primer semestre, a càrrec d’artistes com Enric Montefusco, Koko Jean Davis, Xavi Lloses o Maria Hein.

Diferents artistes vinculats als programes de suport a la creació de La Marfà participaran en l’oferta d’activitats del centre. Per exemple, Xavi Lloses, Núria Andorrà o Carles Viarnès són els protagonistes del nou cicle Fondejar en la música, una sèrie de trobades amb creadors que situen el seu treball en l’àmbit de l’experimentació sonora i la recerca de nous llenguatges musicals.

També hi haurà una sessió amb la mallorquina Maria Hein per compartir detalls sobre la creació i producció del seu darrer disc Tot allò que no sap ningú, abans de la seva presentació al festival Strenes, o amb el compositor garrotxí Dani López, responsable de la partitura de Crui, la darrera producció de l'OMAC (Orquestra de Músiques d'Arrel de Catalunya) i que es presentarà a l'Auditori de Girona el 20 de gener.

Altres de les activitats destacades són un curs d'expressió artística amb Enric Montefusco, músic, productor i fundador de Standstill, o el curs de tècniques narratives per a lletristes amb el músic i escriptor Martí Sales.

També es manté una nova edició del Curs de gestió en el sector musical, un recorregut en dotze sessions per les matèries clau del sector adreçat a tothom que es vulgui iniciar en l'àmbit de la gestió musical.

En l'àmbit de la divulgació musical la programació de La Marfà ha previst noves Sessions LP, cicle d'audicions comentades d'àlbums, on els músics Aleix Turón (Cala Vento), Koko Jean Davis i Adrià Cortadellas (Fetus), comentaran discos d'Els Pets, Etta James i The Pogues, respectivament, així com una Sessió LP km 0, centrada en la divulgació d'àlbums d'autoria gironina, amb el músic empordanès Jordi Serradell.