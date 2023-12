Obradors de ratafia, tavernes i curses de muntanya: Fetus tanca la gira de l’any

Fetus va actuar el 25 de març a CTretze Pirineus, a la Pobla de Segur. El grup anys enrere havia inclòs la fàbrica de cervesa i espai cultural en un mail massiu en què s’oferia per tocar; la proposta de contractació va trigar, però va arribar amb la gira de presentació de La Serra dels Perduts (2022), el seu quart elapé. Tres hores i 25 minuts es triga segons Google a fer els 285 quilòmetres que hi ha entre la Bisbal d’Empordà, quarter general del trio nuclear, i la localitat del Pallars Jussà.

De camí, la banda va recollir Guille Caballero, el quart membre de Fetus, a l’àrea de servei de Gurb de la C-25, ja que el teclista viu a Viladrau. Va ser un dels comptats concerts de La Serra dels Perduts que Fetus ha fet com a quartet; la majoria han sigut com a sextet, amb Carles Belda (acordió diatònic) i Ricard Ros (sac de gemecs i flautes irlandeses), igual que a l’àlbum. Fins i tot n’hi ha hagut com a septet, amb el reforç de la violinista Marta Barbero.

Fetus acabarà la gira de La Serra dels Perduts a La (2) de la sala Apolo aquesta nit. Obriran la nit Les Salvatges i participaran en el concert del combo Joan Colomo, Crim i Les Testarudes. La vetllada és en gran perquè el tour que tanca ha sigut gran.

Cinquanta concerts a Catalunya des que va sortir el disc l’octubre de l’any passat són moltíssims concerts per a un grup de punk-folk en català que grava amb el segell independent Bankrobber i que té una projecció mediàtica mínima.

Si el de la Pobla de Segur potser va ser el bolo més llunyà, el del 19 d’agost a la festa major de Passanant i Belltall, municipi de la Conca de Barberà amb 150 habitants, potser va ser el més petit. «Tot i que podríem dir que va venir la meitat del poble, que no està malament», diu Adrià Cortadellas, el capitost de Fetus.

Conèixer Catalunya no ha sigut la motivació de la banda bisbalenca, malgrat que sens dubte ha après geografia. «Si fas cançons, el que vols és fer-les sonar a tot arreu», exposa Cortadellas. És dubtós que aquest axioma domini encara la música en directe, almenys a partir de cert estatus.

La decisió d’incorporar Caballero, Belda i Ros a la gravació de La Serra dels Peduts i sobretot a la gira del disc va ser «una jugada d’alt risc», comenta Marçal Lladó, de la discogràfica Bankrobber, que també funciona com a agència de representació de la seva escuderia. Però «després d’ajustar molt el caixet al principi i picar molta pedra, ha quadrat», afegeix.

La carretada de quilòmetres ha impulsat les vendes de música? «La parada de discos després del concert treu fum, però les plataformes digitals no mimen precisament el gènere de Fetus».

El trio punk original (Telm Terrades al baix i Adrià Jiménez a la bateria són els altres dos membres) es va posar amb el folk a Sota, cavall i rei (2021), àlbum de versions de peces del joglar Jaume Arnella. A La Serra dels Perduts va seguir pel mateix camí, però amb cançons pròpies i amb l’ampliació de músics esmentada.

Empara inicial

El factor tradicional va emparar Fetus en el Circuit Folc en els primers compassos de la gira. Després van venir escenaris més... assilvestrats: la cursa de muntanya Pels Camins dels Matxos, a Torelló; la taverna restaurant Jaç Roig, a Capellades; la Festa de la Revolta dels Segadors i l’obrador cooperatiu de ratafies i altres licors La Sobirana, tots dos a Santa Coloma de Farners; el Concert de Muntanya al castell de Molinàs, que finalment es va haver de celebrar a la sala polivalent de Colera a causa de la pluja.

Els festivals en els quals ha actuat Fetus no atrauen carretades de turistes: el Minibeat de Granollers, el Monocicle de Sant Pere de Ribes, l’itinerant Ruràlia (la banda va tocar a Capafonts, Viladamat i Navàs), el Terrer del Priorat, el Càntut de Cassà de la Selva.

En el també nòmada Ítaca de l’Empordà, en concret a Corçà, va muntar la banda La Gran Xefla, espectacle en què van col·laborar Joan Colomo, Cala Vento, Sanjosex, Mazoni i Les Salvatges.

Es va entenent com es pot fer una gira de cinquanta concerts per Catalunya sense ser The Tyets o una altra aposta institucional?

Dos miracles

Miraculosament, Fetus va refrescar la gira amb la publicació de l’epé Històries de la carn i de la sang i té bastant avançat un nou elapé, tots dos amb l’alineació ampliada.

«Una decisió que semblava antieconòmica ha impulsat un clar creixement», diu Lladó. No obstant, l’àlbum encara trigarà a sortir.

També miraculosament, la parella de Cortadellas, amb la qual té una criatura i espera la segona, no l’ha engegat a dida. «Cal fer equilibris... Però sap que això va de debò i que els números hagin sortit ha ajudat». Els números principals dels membres del grup empordanès surten d’altres feines relacionades o no amb la música.