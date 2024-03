El trio holandès DeWolff, actuava per primer cop dissabte a les comarques gironines. Tot i la seva joventut, acumulen més d’una dècada d’experiència sobre els escenaris i diversos àlbums d’estudi en els quals professen el seu amor al rock de finals dels 70. En el marc del Black Music Festival, van oferir una actuació en el qual van transitar pel blues, la psicodèlia, el rock sureny i el soul. Una tornada a les arrels, però que sona fresc i nou.

«Som DeWolff, venim dels Països Baixos i tenim una pregunta per a vosaltres. Esteu preparat per a una mica de rock’n’roll?». La pregunta que Pablo van de Poel llançava al públic de la Mirona va ser tota una declaració d’intencions.

El concert va anar de menys a més. Van arrancar repassant alguns dels temes del seu treball més recent (Love, Death & In Between), amb tocs molt més soul, però progressivament van derivar cap el seu so més reconeixible, amb un so més contundent. Tot i que no van faltar alguns dels seus èxits -com Live Like You o It Ain’t Easy- el gran mèrit de DeWolff és que la seva màgia inexplicable es basa en la solidesa instrumental i el carisma dels seus integrants. Inexplicable perquè a diferència d’altres formacions, no tenen el seu repertori cançons molt «tararejables».

Encara que com frontman Pablo és qui atreu totes les mirades, la química amb el seu germà Luka i el teclista Robin Piso és total després de tants anys de batalla i tots van tenir el seu moment per brillar.