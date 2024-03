Mishima, Sopa de Cabra, Ginestà, Guillem Gisbert i Figa Flawas, caps de cartell del Portalblau de l'Escala

El festival Portalblau de l'Escala tindrà com a caps de cartell Andrea Motis, Mishima, Sopa de Cabra, Ginestà, Figa Flawas i Guillem Gisbert. El certamen, que celebrarà la 17a edició del 18 de març al 8 de setembre, també comptarà amb les actuacions de Mayte Martin, Júlia Colom, la soprano siriana Assel Massoud amb Ahmad Dyab i Manel Ruiz, Ju, Henrio, Meritxell Neddermann i Mama Dousha. A més, oferirà un espectacle al carrer de la cia. Sergi Estebanell, 'Love For Free', i un podcast dirigit per Lucía Lijtmaer i Isa Calderón, amb Marc Giró, sobre els límits de l'humor. Com novetat d'enguany, s'estrena un cicle de conferències, 'Mirades Blaves' i també es farà un taller de creació musical sobre rap a l'institut El Pedró.

Portalblau, el Festival de Música i Art a la Mediterrània, inclourà en total més d'una vintena de propostes que es podran veure en diferents espais de l'Escala i Empúries. Entre ells, la Mar d'en Manassa, l'Alfolí de la Sal, el Jardí Clos del Pastor, la Riba, la plaça Víctor Català, el Port de la Clota i el Fòrum romà del Museu d'Arqueologia. "És un festival multidisciplinar on la música té un pes molt important i on comptem amb artistes consolidats i d'altres emergents", explica el seu director Miquel Fernández.

Entre els artistes programats, hi ha grups com Mishima, que hi torna després de sis anys i hi actuarà el 3 d'agost; Sopa de Cabra (8 d'agost), Ginestà (2 d'agost), Figa Flawas (9 d'agost), Andrea Motis (10 d'agost) , Mayte Martín (4 d'agost) o Guillem Gisbert (11 d'agost). També hi actuaran noms com Mama Dousha, Meritxell Neddermann, Júlia Colom, Assel Maddoud amb Ahmad Dyab i Manel Ruiz, Ju o Henrio.

El certamen començarà el 18 de març amb el taller de creació musical de rap a l'institut El Pedró, 'Ritme & Flow', que s'allargarà fins al mes de maig. Dirigit per Babaflow, el taller promou l'expressió artística dels alumnes de 3r d'ESO i reflexiona sobre les migracions a la Mediterrània.

Els concerts s'encetaran el 29 de juny amb l'actuació de Júlia Colom i es tancaran amb Gisbert, l'11 d'agost. Des del juliol fins al setembre, a més, es podrà veure l'exposició fotogràfica 'Medfoto 2024' al Club Nàutic. El programa del festival també inclou l'espectacle al carrer 'Love for free' el 6 de juliol i el podcast sobre els límits de l'humor.

Entre les novetats d'enguany, hi ha el cicle de conferències 'Mirades Blaves' que giraran entorn de la sostenibilitat i la inclusió a través de l'art, la cultura i el diàleg. Es parlarà sobre la situació a l'Orient Mitjà, la vinculació que hi ha entre el turisme i el patrimoni i el territori i la cultura, entre d'altres. Hi participaran experts com Carles Duarte, Dolors Bramon, Gemma Carbó, Miquel Curanta, Marta Esteve, Lurdes Boix, Rosa Duran, Miquel del Pozo, Mireia Calafell i Raül Garrigasait.

D'altra banda, el certamen "reforça" el seu 'Programa Valors i Compromís' amb iniciatives que inclouen la formació en organització de festivals, un concurs per talents emergents, la promoció de la igualtat de gènere i una borsa de treball per a joves.

A més, el certamen enguany inclou col·laboracions amb el festival de Peralada, La Fundació Carulla, El Museu Terra, La Fundació Alive, El Festival dels Clàssics i la Fundació Casa de la Música de les Comarques Gironines en diverses activitats programades.

Un espai de trobada i intercanvi cultural

Portalblau va néixer l'estiu de 2008 al municipi de L'Escala com a espai de trobada i d'intercanvi cultural a la Mediterrània, coincidint amb la commemoració del centenari de les excavacions oficials a Empúries. Des de llavors, el festival ha ofert a la ciutadania un ampli ventall de propostes culturals que mantenen un eix conceptual comú: la promoció dels valors de la cultura Mediterrània. L'organitzen conjuntament l'Ajuntament de l'Escala, el Museu d'Arqueologia de Catalunya (MAC) i TEM Productions.

Fenández assegura que està plenament consolidat i que, a més, els trets "genuïns" que té el diferencien d'altres festivals d'estiu a la Costa Brava. En aquest sentit, espera que l'edició d'enguany repeteixi els 12.000 assistents de l'any passat.