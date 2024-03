La UdG publica un audiollibre que recull una setantena d’obres de poetes arrelades a les comarques gironines

La Facultat de Lletres de la Universitat de Girona (UdG) han creat un audiollibre d’una antologia de poetes vinculades a les comarques gironines. Es tracta d’una setantena d’obres de 33 poetes nascudes al segle XX que han tingut un important lligam amb les terres gironines. Aquest dijous es penjarà el primer fragment de l’antologia a les principals plataformes musicals i de podcast de forma gratuïta. L’antologia compta amb obres de Maria Àngels Anglada, Margarita Colom, Imma d’Espona o Núria Esponellà. Els poemes estan recitats per alumnes de la facultat que han participat en un taller de lectura de poemes. L’objectiu de l’antologia és “donar veu a les dones poetes” que en molts casos han quedat invisibilitzades en la literatura catalana.

El grup 'Què us diré?' de la Facultat de Lletres de la UdG estrena aquest dijous el primer capítol de l'audiollibre 'Antologia de poetes grionines' coincidint amb el Dia Mundial de la Poesia. Es tracta d'un projecte que per primera vegada resumeix una setantena d'obres d'autores vinculades amb la demarcació de Girona. Són poemes de 33 dones nascudes entre finals del segle XIX i principis del segle XX que han marcat la poesia. Algunes són vives i d'altres, no.

Els responsables del projecte, Xavier Renedo i Rosa Font, desgranen alguns dels noms de les autores, com ara Maria Àngels Anglada, Montserrat Vayreda, Quima Jaume o Maria Perpinyà. També hi ha poetes en vida, com ara Núria Esponellà o Josefina Espinosa que també formaran part de l'antologia. De fet, aquesta última ha participat en la presentació del projecte aquest dimecres a la Facultat de Lletres. Espinosa s'ha mostrat il·lusionada amb el projecte des del primer moment que li van proposar participar-hi. La poeta creu que el projecte servirà perquè algú recordi a aquestes dones "per a la posteritat" al mateix temps que potser serà l'oportunitat que autores desconegudes vulguin sumar-se al projecte.

Temàtiques diverses

La tria de les obres ha estat a mitges entre les poetes i la curadora de l'antologia: Rosa Font. Les autores que seguien vives escollien una desena d'obres. Després d'aquest primer filtre, Font acabava seleccionant entre un i tres poemes en funció de la qualitat de l'obra. Sobre els temes, són molt diversos. N'hi ha que parlen d'amor, d'altres són paisatgistes o descriptius.

Pel que fa a l'ordre de l'antologia, s'han ordenat en funció dels cognoms de les autores. A l'hora d'escoltar-ho a les plataformes, però, els oients ho faran per ordre cronològic de les autores. La intenció és publicar entre tres i quatre capítols del podcast dedicats a l'antologia. De tota manera, Rosa Font ha recordat que el fet que sigui una obra digital permet que es pugin "afegir poetes" a posteriori si en descobreixen de noves o si en sorgeixen més. L'únic requisit és tenir un vincle amb Girona i haver publicat almenys un llibre.

Els poemes els llegeixen els membres del grup 'Què us diré?' de la Facultat de Lletres de la UdG i la lectura dels poemes va a càrrec d'estudiants. Es combinen veus masculines i femenines. La tria s'ha fet en funció del tema. Si les obres tenen un caràcter molt marcat feminista, la lectura va a càrrec d'una dona, mentre que en altres obres on no es fa referència al gènere ni al sexe, la llegeixen homes.