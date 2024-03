La crítica premia l'exposició dedicada a l'informalisme del Museu d'Art de Girona

L’exposició Un altre art. Informalisme a Catalunya 1956-1966 ha guanyat en la categoria de Recerca en la 40a edició dels premis ACCA, amb què l’Associació Catalana de Crítica d’Art (ACCA) reconeix el treball fet en el món de l’art a Catalunya durant el 2023. L'Associació Catalana de Crítica d’Art ha reconegut la mostra produïda pel Museu d'Art de Girona i comissariada per Conxita Oliver i Joan Gil per la seva extensa investigació entorn d'un dels ocrrents més destacats de l'art de postguerra a Catalunya. Els crítics d'art també han premiat la Fundació Vila Casas en la categoria d'Espais, l'exposició Miró/Picasso en Comissariat de Caire Històric, Santcorneliarts (2) en Art Contemporani; El Vernissatge en l'àmbit de Projectes i el crític d'art Àngel Molina.

L’exposició Un altre art. Informalisme a Catalunya 1956-1966 es va inaugurar al Museu d’Art de Girona el passat 27 d’octubre, i es podrà visitar fins al 30 de juny. Al voltant d’aquesta mostra, s’han organitzat diverses activitats que permeten aprofundir en el llegat d’aquest moviment tan rellevant.

Del projecte, el jurat n’ha destacat l’extensa tasca d’investigació dels seus comissaris, que ha servit per explorar de forma crítica el moviment informalista, una tasca documental i de recerca que es pot veure a les sales expositives i que ha quedat recollida en un catàleg amb tota la documentació relacionada amb el moviment i especialment de les obres seleccionades que participen en la mostra.

El Museu d’Art de Girona ja havia estat nominat en els premis ACCA l’any 2020 per l’exposició Celso Lagar i Hortense Bégué. Els anys catalans 1(1915-1918), nominada també a la categoria de Recerca. En aquella ocasió el guardó va recaure en Tosquelles. Curar les institucions, de Joana Masó.

"Amb tot, llavors com ara, la nominació per a un premi de recerca dels treballs preliminars d’investigació i documentació d’una exposició ajuden a entendre la importància dels projectes expositius de molts museus i institucions com a promotors, també, de la recerca en història, patrimoni i art", recorden des del museu.

En aquesta 40a edició concursaven trenta candidatures repartides en sis categories. La llista de candidatures finalistes es va realitzar amb el suport d’una comissió delegada formada per Ricard Bru, Marc Domènech, Gisela Chillida, Hiuwai Chu i Sílvia Muñoz d’Imbert. La tria dels guardonats s’ha dut a terme mitjançant el vot assembleari dels socis de l’ACCA. Els guanyadors s’han donar a conèixer durant l’acte de lliurament celebrat aquest passat dimecres a l’auditori Meier del MACBA (Barcelona).