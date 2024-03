Sílvia Pérez Cruz rep sis nominacions als Premis de l’Acadèmia de la Música d’Espanya

Silvia Pérez Cruz ha rebut sis nominacions als primers Premis de l’Acadèmia de la Música d’Espanya pel seu disc ‘Toda la vida, un día’. Entre els nominats també hi ha Alizzz, Sergio Dalma, Judit Neddermann, Núria Graham i Raül Refree. De fet, a l’apartat de millor cançó en català i aranès, hi competeixen ‘Els teus ulls’ d’Alfred García, ‘Mussegu’ de Figa Flawas, ‘Ressaca a sa platja’, de Maria Jaume, ‘Ell no vol que el món s’acabi’ de Silvia Pérez Cruz, i ‘Coti x Coti’, The Tyets. La banda de rock Arde Bogotá parteix com a favorita amb nou candidatures.

L’Acadèmia de la Música d’Espanya, presidida per Luis Cobos, ha seleccionat 200 finalistes entre les més de 2.600 candidatures presentades. Els 800 membres de la institució votaran des del 25 de març al 15 de abril als premiats. Els guardons tenen un total de 48 categories, 43 de les quals s’escullen per votació i cinc a proposta dels òrgans del govern de l’Acadèmia.

Sis premis

Silvia Pérez Cruz opta a sis premis per 'Toda la vida, un día' a les categories de millor artista de l’any, àlbum de l’any, àlbum de cantautor, millor disseny d’àlbum, millor videoclip i millor cançó en català. Així mateix, en la categoria d’àlbum de l’any està nominat Alizzz per ‘Boicot’ i en la de millor àlbum de pop tradicional, Sergio Dalma, per ‘Sonríe porque estás en la foto’. A millor àlbum de cantautor, juntament a Sílvia Pérez Cruz, estan nominades Judit Neddermann, per ‘LAR’ i Núria Graham, per ‘Cyclamen’. Alba Carmona està entre els finalistes a millor àlbum folklòric per ‘Cantora’ i Raül Refree, al millor àlbum de banda sonora per ‘La Mesías’.

‘Diàlegs per a Flauta i Clarinet’ d’Elvira Querol i Séverine Rospocher està nominada a millor àlbum instrumental i millor àlbum de música clàssica. A l’apartat a millor cançó en català i aranès, hi ha ‘Els teus ulls’ d’Alfred García, ‘Mussegu’ de Figa Flawas, ‘Ressaca a sa platja’, de Maria Jaume, ‘Ell no vol que el món s’acabi’ de Silvia Pérez Cruz, i Coti x Coti The Tyets. La banda de rock Arde Bogotá parteix com a favorita amb nou candidatures i Aitana, Quevedo, María José Llergo o La Plazuela, en tenen cinc cadascun.

En un comunicat, han explicat que l’organització i entrega dels premis és un dels principals projectes de l’Acadèmia de la Música d’Espanya per reconèixer el talent, la qualitat i l’excel·lència dels múltiples professionals en cadascuna de les fases de creació i difusió de la música del país. Així mateix, en la seva voluntat d’englobar tots els gèneres i aspectes de la música, es concediran també distincions al flamenc, el jazz, la clàssica, les músiques electròniques i urbanes, la infantil i les bandes sonores de sèries i pel·lícules, el millor disseny d’àlbum i el millor videoclip musical.