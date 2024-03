Laura Gost guanya el Maria Àngels Anglada per «Les cendres a la piscina»

L'escriptora Laura Gost rebrà el vint-i-unè Premi de Narrativa Catalana Maria Àngels Anglada a obra publicada per Les cendres a la piscina. El guardó que promou l'institut Ramon Muntaner de Figueres s'entregarà el 24 d'abril, dos mesos abans del que és habitual, per fer-lo coincidir amb el vint-i-cinquè aniversari de la mort d'Anglada.

Entre altres aspectes, el jurat ha valorat que la novel·la de Laura Gost retrata les convencions socials que travessen l'evolució de diverses generacions d'una família mallorquina, però que podria ser de qualsevol punt de la Costa Brava, i que és una obra fresca i equilibrada, de lectura àgil, amb un final ple de justícia poètica.

L'obra de Gost, que ja va rebre el premi Proa de novel·la, pren el relleu a títols com Pa negre d'Emili Teixidor; La bicicleta estàtica de Sergi Pàmies, Jo confesso de Jaume Cabré, Dies de frontera de Vicenç Pagès, La memòria de l'arbre de Tina Vallès o Canto jo i la muntanya balla d'Irene Solà. Els darrers premis Maria Àngels Anglada van ser per Ferran Garcia (Guilleries, 2023) i Alba Dalmau (Amor i no, 2022).

La decisió de premiar aquesta obra d'entre les tres finalistes ha estat presa per un jurat presidit pel director de l'institut, Quim Bruguera Oliveras, i integrat per Mariàngela Vilallonga, en representació de la Càtedra de Patrimoni Literari Maria Àngels Anglada- Carles Fages de Climent de la Universitat de Girona; Mariona Seguranyes, regidora de Cultura de l'Ajuntament de Figueres; Nati Vilanova, directora de la Biblioteca Carles Fages de Climent de Figueres; Joan Manuel Soldevilla, catedràtic de Llengua castellana i literatura a Secundària, i professor de l'Institut Ramon Muntaner; Daniel Genís, professor de Llengua catalana i literatura de l'Institut Ramon Muntaner i Doctor en Filologia; Dolors Garcia, en representació de l'AFA de l'Institut Ramon Muntaner; Teresa Genís, historiadora i arqueòloga, i els alumnes Daniela Gil i Jana Peralta, de Batxillerat i membres del Club de Lectura del centre. El filòleg David Guixeras Olivet ha actuat com a secretari.

D'acord amb les bases del premi, Les cendres a la piscina serà el curs vinent lectura obligatòria als grups de 4t ESO o de 1r de Batxillerat de l'institut Ramon Muntaner.

Dotat amb 2.000 euros, el premi compta amb el suport de la família Geli-Anglada i amb el patrocini de l'Ajuntament de Figueres, així com amb la col·laboració de la Diputació de Girona i l'Associació de Famílies del centre.