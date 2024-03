Aquest és el tràiler de la nova pel·lícula d'Aitana, 'Pared con pared'

La pel·lícula ‘Pared con pared’, dirigida per Patricia Font i protagonitzada per la cantant Aitana, ha donat a conèixer el seu tràiler. Netflix estrenarà el 12 d’abril la cinta, que és un remake de la comèdia romàntica francesa ‘Tras la pared’. Aitana es convertirà en la Valentina, una jove pianista, i lliurarà una singular guerra del soroll amb el seu veí David, interpretat per Fernando Guallar, un inventor de jocs que només pot concentrar-se en silenci. Només els separa una paret molt prima.

Després de debutar com a actriu al costat de Miguel Bernardeau fa més d'un any en 'La última', en Disney+, la cantant dona una nova oportunitat a la interpretació de la mà de Netflix. La pel·lícula que protagonitza Aitana està dirigida per Patricia Font ('El maestro que prometió el mar'), guanyadora del Goya al Millor Curtmetratge de Ficció per 'Café para llevar'.

El guió és a càrrec de Marta Sánchez ('Allí abajo') i la producció de Tripictures, Second Gen Pictures i Blind date Productions. Completen el repartiment Natalia Rodríguez ('Isabel', 'Mía es la venganza) Adam Jezierski ('Física o química', 'Los Farad'), Paco Tous ('La casa de papel', 'Los hombres de Paco') i Miguel Ángel Muñoz ('100 días con la Tata', 'La moderna'), entre altres.