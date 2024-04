«Del poema a la cançó» se centrarà en la poesia de Montserrat Abelló, Víctor Català i Anna Gual

El cicle Del poema a la cançó, amb Montserrat Abelló, Víctor Català i Anna Gual com a autores protagonistes; el nou cicle Pensadors avui, de l’Escola Municipal d’Humanitats i la Càtedra Ferrater Mora de la Universitat de Girona o una exposició de Patricio Reig en col·laboració amb la Fundació Vila Casas són algunes de les propostes més destacades de la vintena d'activitats culturals i formatives que acollirà aquesta primavera el Centre Cultural La Mercè de Girona.

La setena edició del cicle Del poema a la cançó, coorganitzat amb la UdG, tindrà lloc els dimecres 8, 15 i 22 de maig i comptarà amb els músics Mariona Sagarra, Ismael Dueñas i Agnès Algueró, i la poeta Anna Gual, protagonista de les sessions juntament amb Montserrat Abelló i Víctor Català. També hi participaran la catedràtica de filologia llatina, Mariàngela Vilallonga; la doctora en Filologia Catalana, Anna Perera, i el músic i poeta Jaume Coll.

Salvador Oliva i Àlex Rigola tancaran la primera edició de Shakespeare avui, visions actuals de Shakespeare des de la teoria i la pràctica teatrals, els dimarts 16 d’abril i 7 de maig respectivament. El cicle, organitzat per la Càtedra Tom Sharpe amb la col·laboració de l’Escola Municipal d’Humanitats, ha gaudit d’un gran èxit de públic amb una mitjana que supera el centenar d’assistents per sessió.

Entre les activitats de l’Escola Municipal d’Humanitats, destaquen dues novetats organitzades en col·laboració amb la Càtedra Ferrater Mora de pensament contemporani de la Universitat de Girona. Per una banda, el 25 d’abril, l’historiador i filòsof camerunès, Achille Mbembe, iniciarà el cicle Pensadors avui, amb una conferència que tractarà les qüestions d’habitabilitat planetària que han estat claus en els seus últims treballs Brutalisme i La communaute terrestre, en les quals vincula consideracions sobre colonialisme, racisme i necropolítica amb qüestions més àmplies relatives a l’ecologia i la tecnologia. El cicle continuarà amb Bonnie H. Hong, experta en teoria política, feminista i queer, política d’immigració, així com estudis cinematogràfics, clàssics, literaris, legals i culturals, el 21 de maig.

L’altra novetat és el cicle de debats d’actualitat que es va iniciar aquesta setmana amb la taula rodona Canvi Climàtic: ja només ens queda rebel·lar-nos i que continuarà el 10 d'abril amb Ramon López de Mantaras i Josep Maria Terricabras parlant de la intel·ligència artificial.

També tindrà lloc la cita trimestral del Club Trias de lectura d’assaig, organitzat conjuntament amb la Càtedra Ferrater Mora.

Gràcies a la bona rebuda de les dues darreres edicions per part del públic, torna la Ruta Josep Pla a Girona de la mà de la Fundació Josep Pla: un itinerari guiat per recórrer el centre històric de la ciutat a partir de les descripcions que fa Josep Pla dels espais i de la vida que hi palpitava al principi del segle passat. La ruta de primavera tindrà lloc el diumenge 9 de juny, a les 11, i començarà des del jardí de la Infància.

L’Aula d’escriptura també llança tres nous monogràfics: Literatura i cinema, amb Pep Prieto, en el qual es parlarà de les adaptacions cinematogràfiques d’obres literàries i s’aprofundirà en les diferències entre la literatura i la narrativa cinematogràfica; Escriptura creativa, amb Ramon Bartrina, en el qual s’estimularà la imaginació personal a través de l’experimentació pràctica de creació de textos, jocs creatius i escriptura automàtica, amb l’objectiu d’escriure relats curts carregats de creativitat; i Novel·la històrica, amb Martí Gironell, en el qual s’aprendran l’estructura i les tècniques del gènere, així com la importància de documentar-se correctament.

Exposicions

Pel que fa a la programació d’exposicions, l’Escola Municipal d’Art (EMA) enceta la temporada expositiva amb la Fundació Vila Casas i la mostra Anatomia de la mirada de l’artista polifacètic Patricio Reig. La inauguració tindrà lloc el 2 de maig i es podrà visitar fins al 21 de juny.

Destaca la intervenció artística d’Ignasi Esteve vinculada a les diverses exposicions que estan tenint lloc simultàniament a diferents centres culturals i artístics de la ciutat. Amb Un jardí pintat, el pintor i paisatgista gironí realitzarà una pintura mural i l’arranjament d’un pati del Centre Cultural La Mercè, amb la col·laboració de les professores de l’escola Clara Oliveras i Providència Casals, i l’alumnat d’aquarel·la i de ceràmica. L’obra es podrà visitar entre el 9 i el 23 de maig, coincidint amb Temps de Flors.

També hi ha prevista l’exposició col·lectiva El mestre ignorant té per fil conductor el llibre de Joseph Jacoto, en el qual exposa la seva filosofia sobre l’educació. El professorat de l'EMA en fa una reinterpretació a partir de la pròpia reflexió pedagògica i, en especial, de l’ensenyament artístic a partir de la seva pràctica. S’hi podrà veure les obres de Manel Bayo, Babeus, Pep Camps, Providència Casals, Clara Oliveras, Tomàs Pons, Cesc Pujol, Sebi Subirós i Imma Viñals. La inauguració tindrà lloc el 27 de juny i es podrà visitar fins al 31 de juliol.