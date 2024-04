"Temperatura", la revista gironina per anar a cagar, presenta la nova edició aquest divendres a El Foment

La revista Temperatura, de subtítol “Revista per anar a cagar”, treu un nou número aquest abril i els seus impulsors presentaran l’estrena aquest divendres a El Foment, a les 19:00 hores. Es tracta de la dotzena edició de la revista, una publicació anual de to satíric i desenfadat creada per quatre joves durant la seva etapa universitària a Girona. El nou número inclou entrevistes, reportatges, vinyetes, contes o passatemps que es desvetllaran en exclusiva durant la presentació, on també es podrà adquirir la revista abans que es posi en venda per internet. L’acte el conduiran dos dels seus creadors i redactors, Marc Diudé i Pol Estrada. L’assistència a l’acte és gratuït i no cal fer reserva prèvia.

Premiada a la Nit de les Revistes i la Premsa en Català

La publicació es va endur el premi al millor disseny editorial de revista en la 23a Nit de les Revistes i la Premsa en Català, aquest passat mes d’octubre, en una gala celebrada a Barcelona. El jurat va destacar la publicació satírica creada a Girona «pel seu disseny agosarat, fet i enfocat per a gent jove, que permet sumar nous públics al sector de les revistes en català».