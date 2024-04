Vídeo | El Museu del Prado acull el nou videoclip de Residente al costat de Sílvia Pérez Cruz

“Un cant a la bellesa de l'efímer davant la immortalitat de l'art”, descriu el Museu del Prado per anunciar la col·laboració en el nou videoclip del raper Residente. Es tracta de la segona versió de ‘313’, cançó que interpreta al costat de Sílvia Pérez Cruz.

El producte audiovisual el protagonitza la sala 12 del Museu, coneguda per acollir un dels quadres més preuats, ‘Las Meninas’ de Diego Velázquez. Tot i que aquest no és l'únic espai de l'edifici que apareix; el raper recorre, al costat d'un grup de ballarines, diferents sales que deixen veure obres com el 'Retrato de la reina Isabel de Borbón', 'El príncipe Baltasar Carlos a caballo' o 'Felip IV'.

Tot i així, aquesta no és la primera versió de ‘313’, ja que originalment va ser publicada el mes de febrer passat. Aquesta primera mostra de la cançó té un altre videoclip que compta amb la col·laboració de Penélope Cruz.

La commovedora història darrere de ‘313’

Per què Residente ha posat tanta obstinació en la cançó? Dos videoclips, grans aparicions com el Prado o Penélope Cruz i una col·laboració tan especial com Sílvia Pérez Cruz; el motiu sembla tenir gran transcendència, i així ho és.

Tal com ha explicat l'artista, ‘313’ ret homenatge a Valentina Gasparini, amiga de Residente que va morir el 2022: “Inspirat en la meva amiga *Valentina, una jove talentosa que encara que ja no està físicament aquí, continua estant”, va relatar a les seves xarxes socials, “un homenatge al temps i a les coses que no volem que s'acabin”.

La dedicació ha tingut tot tipus de detalls, comptant fins i tot amb el violí de Noemí Gasparini, germana de la morta, que fusiona el seu so amb la veu de Pérez Cruz.

Gira de Residente per Espanya

Després d'aquests dos detalls d'origen espanyol, l'artista no podia deixar el país fora del seu gira. Així, Residente ha afegit dues dates per a visitar-nos: una a Madrid i una altra a Barcelona.

Primer visitarà la ciutat comtal, concretament el 14 de setembre al Palau Sant Jordi de Barcelona. El segon concert no haurà d'esperar molt, ja que serà l'endemà, 15 de setembre, en el Wizink Center de Madrid.