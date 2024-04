Girona destina més de 450.000 euros a la creació artística i al foment de les activitats culturals

L’Ajuntament de Girona, a través del Servei de Cultura, destinarà un total de 456.020 euros a la creació artística i al foment de les activitats culturals a la ciutat aquest any. Amb aquesta xifra, s’augmenta un total de 35.000 euros la dotació pressupostària destinada al suport a la programació, creació, producció i exhibició artística respecte el 2023. El foment de la creació artística i de les activitats culturals a la ciutat es concretaran en dues convocatòries de subvencions: Diversifica Cultura, per a programacions d’especial interès cultural de la ciutat de Girona de cara al període 2024-26, i les línies Girona Crea i Amplia Cultura, de suport a la creació, producció i exhibició artística per al 2024.

La convocatòria Diversifica Cultura té com a objectiu donar suport a les iniciatives culturals d’empreses i d’associacions per fomentar l’exhibició artística a la ciutat de Girona en diversos formats, ja siguin festivals, cicles, mostres o altres iniciatives. Aquestes activitats s’han de portar a terme a la ciutat i han de ser obertes al conjunt de la ciutadania. Se subvencionaran amb el mateix import tres edicions consecutives de programacions culturals, d’arts visuals, arts escèniques, cinema i audiovisuals, música, literatura i pensament, cultura popular o cultura digital. Aquesta convocatòria té una dotació de 146.020 euros, xifra que representa un increment de 10.000 euros respecte l’edició anterior.

Pel que fa a la convocatòria d’ajuts a la creació, producció i exhibició artística, aquest any es divideix en dues línies de subvenció. La primera correspon als ajuts Girona Crea, que es destinen a beques de formació, recerca i creació artística i a la producció de projectes artístics, i que sumen un import de 195.000 euros -20.000 més que l’any passat-. La segona línia és per a les subvencions Amplia Cultura, destinades a la realització d’activitats culturals complementàries a l’oferta municipal o a activitats culturals amb finalitat inclusiva i d’acció social. Aquestes ajudes tenen un dotació total de 115.000 euros, import que suposa un increment de 5.000 euros respecte al 2023.

Subvencions per al sector cultural

En comparació amb les edicions passades, l’import total de les dues convocatòries d’aquest any suposa un augment de 35.000 euros en relació amb les del 2023 i de 75.000 en relació amb les del 2022. Quant al nombre d’ajuts atorgats, en la convocatòria del 2023 es van adjudicar 72 ajudes repartides en 38 beques i subvencions de la línia d’ajuts Girona Crea, 26 de la línia de subvencions Amplia Cultura i 8 subvencions per als festivals d’interès cultural, que aquest any es convoquen amb el nom de Diversifica Cultura.

Aquestes ajudes es complementen amb altres convocatòries de subvencions per al sector cultural com ara la de suport a la creació de La Marfà – Centre de Creació Musical, les beques per a l'intercanvi de residències creatives del Bòlit, Centre d’Art Contemporani o el programa de suport a la creació d’El Modern. Centre Audiovisual i Digital de Girona (audiovisuals i videojocs).

"Les nostres prioritats es plasmen en aquestes ajudes que busquen assegurar una cultura rica i plural que s'adapta als nous temps, fomentar la cultura com a eina de cohesió i transformació de la societat, i garantir que la cultura arriba a tots els barris i veïns i veïnes de Girona", destaca el tinent d’alcaldia i regidor de Cultura, Quim Ayats.

El termini de presentació de les sol·licituds és fins 15 d'abril en el cas de la convocatòria Diversifica Cultura i fins al 26 d'abril per a la resta.