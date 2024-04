El Flors i Violes aspira a créixer en la seva quinzena edició

La quinzena edició del festival Flors i Violes de Palafrugell acollirà un centenar d'activitats entre el 26 i el 28 d'abril, amb amb els concerts a càrrec de Figa Flawas, La Ludwig Band i grups locals després d’un temps inactius; un espectacle inèdit de Xavi Bové Studio i nous espais decorats com a màxim al·licient. L’objectiu de l’organització és «batre rècords de públic» amb «un salt qualitatiu» en la programació.

El tret de sortida del Festival serà el divendres 26 d’abril al vespre amb una inauguració inèdita a La Bòbila a càrrec de l'artista visual Xavi Bové Studio, amb la col·laboració de la companyia de dansa CobosMika Company i b1n0, en la producció musical. Sota el títol Ecos de l’oblit, Xavi Bové fa una crida a la consciència, una proposta sensorial que combina llum, so i coreografia per dur l’espectador a un profund viatge emocional basat en la repetició dels elements. Hi ha previstes tres sessions per a un miler d'espectadors cada vegada.

L’espai de concerts, que en aquesta edició es trasllada a la plaça de Can Mario per ampliar la capacitat, acollirà Figa Flawas i La Ludwig Band divendres i dissabte. El diumenge 28, per celebrar els 15 anys del Flors i Violes, hi haurà un concert especial de grups mítics de Palafrugell, que després d’uns anys d’inactivitat, pujaran a l’escenari per a l’ocasió, com Cork, 13th Magic Skull, The Gruixut’s i An der Beat.

Un espectacle del Flors i Violes, en una edició anterior. / Flors i Violes

D’altra banda, dos artistes palafrugellencs presentaran àlbum en un dels espais inèdits: Carlos Coronado i Keko Domènech.

Pel públic familiar, hi actuaran Ambauka i Els Atrapasomnis.

Pel que fa als espais decorats, en formaran part una dotzena de carrers i places del centre, a més de diversos establiments. El Flors i Violes mostrarà espais com ara La Bòbila, l’església dels Dolors (antic Hospital Municipal), la capella de l’Alberg Solidança, Can Genís o el pati exterior de la Fàbrica J.Vigas, de la mà d’artistes com Cyril Torres, Rosa Aguiló, Caroline Faiola & Consciència, Lighthink Lab o Espe Rabat.

Com a complement al festival, hi haurà un mercat d’artesans als carrers dels Valls i Cavallers, organitzat per Oohx!gen Comerç i Negoci i el menú Flors i Violes, que ofereixen diversos restaurants del municipi.