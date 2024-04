Girona té un «pla B» per si la pluja frustra el retorn de la diada al centre

La baixada de temperatures i, sobretot, la previsió de pluja poden frustrar el retorn de la diada de Sant Jordi a la rambla de Girona després de quatre anys. Després d’un any en blanc per la pandèmia i tres a la Devesa per les mesures contra la covid, l’Ajuntament ha decidit tornar la celebració al Barri Vell per la demanda dels gremis de llibreters i floristes de la ciutat, però no descarta haver d’activar «un pla B» pel temps. L’alternativa a cobert hi és, confirmen des del consistori, i serà dilluns quan es faci la reunió on s’acabarà de decidir on se celebra la diada en funció de la previsió meteorològica.

No seria la primera vegada que les parades de llibres i roses busquen sopluig pel mal temps: l’any 2022, a petició del Gremi de Llibreters, l’Ajuntament va traslladar la celebració de la diada al Palau de Fires per preservar el dia més important de l’any pel sector.

No va tenir l’encant de la celebració tradicional, al carrer, però va acabar sent un encert, perquè Girona va viure un 23 d’abril postpandèmic relativament normal i ciutats com Barcelona, en canvi, van patir les conseqüències del temporal. Una forta granissada a mitja tarda va deixar inservibles milers d’exemplars i va causar importants pèrdues a llibreries i editorials.

Deixar la Copa per tornar al centre

L'Ajuntament va anunciar a principis de març que la diada de Sant Jordi deixaria la Devesa per tornar al Barri Vell agafant més espai per esponjar les parades i reduir les aglomeracions que es formaven durant les diades prèvies a la crisi sanitària. La previsió és que a la plaça de Catalunya s’hi instal·laran els estands de llibres i flors, mentre que les entitats sense ànim de lucre i els centres escolars s’ubicaran entre la Rambla, el pont de Pedra, el carrer de Santa Clara i el carrer Nou.

Fins al 2019, el darrer any que Sant Jordi es va celebrar al Barri Vell, els llibreters s’estenien al llarg de la Rambla de la Llibertat i les floristeries entre el Pont de Pedra i la plaça de Catalunya, on també hi havia les entitats i centres educatius.

