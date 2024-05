La Casa Masó de Girona recull en una exposició antològica els cent millors dibuixos de l'arquitecte

L'exposició antològica 'Masó. Dibuixos' aplega una selecció dels millors dibuixos de Rafael Masó (1880-1935) amb la intenció de donar a conèixer "el vessant més artístic i creatiu" de l'obra de l'arquitecte. La selecció, d'un centenar de documents, inclou des de grans dibuixos fins a petits blocs de notes amb apunts, croquis i esbossos. L'alcalde de Girona i president de la Fundació Rafael Masó, Lluc Salellas, ha afirmat que l'exposició "vol reafirmar el lloc que Masó ha d'ocupar en el panorama de l'arquitectura moderna a Catalunya, defensant la qualitat artística de la seva obra i la seva aportació a la cultura visual de l'època". L'exposició s'inaugura dijous a les set de la tarda i es podrà visitar fins al 3 de novembre.

A l'exposició es pot comprovar com els projectes arquitectònics i decoratius de Masó, a més de plànols i dibuixos tècnics, sovint contenen dibuixos i pintures de gran qualitat. Són per si sols veritables exemples de la seva evolució estètica des del Modernisme cap al Noucentisme i del seu compromís amb la modernitat. Segons informa la Fundació en un comunicat, la tria no ha estat senzilla perquè el llegat de l'arquitecte el formen més de 4.700 obres sobre paper, moltes de la mateixa qualitat que les que han estat escollides.

Un dels espais de l'exposició antològica amb els dibuixos de Rafel Masó. / Fundació Rafel Masó

Aquesta exposició també està pensada per donar a conèixer obres de Masó fins ara inèdites o poc conegudes i, per tant, contribuirà a donar una visió més completa i a projectar el seu llegat arreu del país i fora de Catalunya. Així, permet fer un recorregut per la seva obra arquitectònica, amb dibuixos per als seus edificis més coneguts (la Farinera Teixidor, la Punxa, la Casa Masó, la Casa Masramon d'Olot, la Casa Casas de Sant Feliu de Guíxols, l'actual biblioteca de Palafrugell o els xalets de S'Agaró) i resseguir la seva tasca com a il·lustrador i decorador de rètols, tèxtils, objectes decoratius, mobles i interiors, i el seu interès en la natura, el retrat, l'etnografia, la cultura popular, la història, i l'art antic i modern.

L'exposició ha estat produïda per la Fundació Rafael Masó amb la col·laboració de la Demarcació de Girona del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya (COAC) i l'ha comissariada el director de la Fundació, Jordi Falgàs. Compta amb obres procedents de l'Arxiu Històric del COAC, de l'Arxiu General de la Diputació de Girona, de l'Arxiu Municipal de Girona, de l'Arxiu Municipal de Palafrugell, i de diferents col·leccions privades, a més de la col·lecció de la mateixa Fundació.

Com a complement de l'exposició, la Fundació ha programat un cicle de visites comentades a la mostra amb diferents arquitectes de les comarques gironines, que donaran la seva visió de l'obra de Masó i explicaran la seva influència en l'arquitectura actual. Els arquitectes convidats són Arnau Vergés (20 de juny), Pau Sarquella i Carmen Torres de Sarquella, Torres arquitectes (18 de juliol), Joan Arnau i Carme Muñoz de 05 AM arquitectura (26 de setembre), i Olga Felip i Josep Camps de Camps Felip Arquitecturia (17 d'octubre).

L'exposició va acompanyada amb l'edició d'un catàleg de 256 pàgines en català i anglès, de Jordi Falgàs, amb un pròleg dels arquitectes gironins Bet Capdeferro i Ramon Bosch, i publicat per Úrsula Llibres amb la col·laboració del COAC, la Diputació de Girona i la Fundació Rafael Masó.