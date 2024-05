Sílvia Pérez Cruz opta a cinc guardons dels Premis Alícia de l'Acadèmia Catalana de la Música

La cantant palafrugellenca Sílvia Pérez Cruz opta a cinc categories de les onze de les quals consten els V Premis Alícia de l'Acadèmia Catalana de la Música. En total, una quarantena d'artistes concorren als guardons. Els Premis tenen l'objectiu de promocionar, visibilitzar i posar en valor la música produïda dins del territori català i el conjunt de la seva activitat, sense distinció de gèneres o estils. L'entrega de les distincions tindrà lloc el dijous 20 de juny, la vigília del Dia Internacional de la Música, en un acte a L'Auditori de Barcelona, presentat per la periodista i humorista Ana Polo. A banda, els organitzadors dels guardons han anunciat que la pianista i compositora Leonora Milà ha estat distingida amb el Premi a la Trajectòria.

Sílvia Pérez Cruz és un dels noms més destacats de la quarantena de nominats als premis i opta a les categories Autoria, Producció Discogràfica, Directe, Interpretació i Internacionalització. A les tres primeres ho fa per les cançons del disc 'Toda la vida, un día'.

En el cas de l'Autoria competirà amb Antoni Ros-Marba per 'Petita Suite Lúdica: Preludiet, Ball pla, Trapelleries, Arietta, Corrandes' i Marco Mezquida per les composicions del disc 'Tornado'.

En el cas de la Producció Discogràfica, opten al premi, a més de Pérez Cruz, 'Cyclamen' de Núria Graham, 'Udolç' d'Alba Careta i Henrio i 'Fa 660 anys' de la Cobla Sant Jordi - Ciutat de Barcelona.

A la categoria de millor Directe hi competeix amb el concert de presentació del 'Toda la Vida, un día' al Teatre Tívoli, i es disputarà el guardó amb l'òpera 'Alexina B.' De Raquel García Tomas-Marta Pazos i Irene Gayraud al Gran Teatre del Liceu; amb el concert '50 anys' de la Companyia Elèctrica Dharma al Palau Sant Jordi, i amb el concert cloenda del Festival Mas i Mas '50 aniversari del Zeleste i Homenatge a Jordi Bonell'.

En el cas de la Interpretació, es disputa el guardó amb Quartet Gerhard, Núria Rial i Meritxell Nedderman. I en el cas de la Internacionalització el premi es decidirà entre ella mateixa, Rita Payés, Marco Mezquida i Núria Rial.

També cal destacar que el programa 'Assaig General' de Catalunya Música, dirigit per Albert Torrents i Marta Lanau; Nando Cruz per l'autoria del llibre 'Macrofestivales, el agujero negro de la música'; la revista 'Enderrock' pels trenta anys de trajectòria, i Tania Safura Adam, presentadora i directora de Ràdio Àfrica a Betevé Ràdio, es disputaran el guardó Periodisme i Divulgació Musical.

Nena prodigi

Milà (Vilanova i la Geltrú, 13 de març del 1942) és una pianista i compositora catalana amb una extensa trajectòria. Deixebla de la pedagoga Maria Canals, va debutar amb set anys tocant el 'Concert en la major KV 488', de Mozart, al Palau de la Música Catalana. Amb dotze anys va actuar en un programa de la 'BBC' de Londres interpretant peces per a piano d'Enric Granados i Manuel de Falla, i amb tretze ja havia actuat a auditoris de Suïssa, Alemanya i Anglaterra.

Com a compositora és autora de més de cent partitures per a piano, veu i piano, música de cambra, música simfònica i òpera. Destaca el ballet 'Tirant Lo Blanc, op. 67', la versió coreogràfica en dos actes del qual es va estrenar el 1994 al Teatre Mussorgski de Sant Petersburg. Altres peces representatives són les col·leccions d'Havaneres i Epigramms i els seus quatre concerts per a piano i orquestra.

Leonora Milà té més d'una trentena de discos publicats, editats i distribuïts per International Music Company (Nova York) i DINSIC Publicacions Musicals (Barcelona). El 2018 va rebre la Creu de Sant Jordi "per una valuosa carrera d'èxit internacional en el món de la música que ha contribuït a la projecció de la cultura catalana".

Els finalistes i guanyadors dels premis són escollits pels acadèmics i les entitats que conformen l'Acadèmia Catalana de la Música mitjançant una sèrie de votacions que van concloure el 10 de maig. Aquest any s'estrena una nova categoria, la de Reconeixement del Públic, els finalistes de la qual han estat escollits pel Consell de Públics de la comunitat de cultura TRESC.