Un periodista polivalent

Cap a l’any 1952 i a l’edat de 19 anys, un dels més grans periodistes gironins dels darrers temps, Jaume Teixidor Cuyàs, iniciaria la seva llarga trajectòria en diferents mitjans de la ràdio i la premsa, convertint-se ja des del primer moment en una de les figures més populars de l’àmbit gironí, de forma destacada a través de les ones, i com a presentador de tota mena d’actes socials, així com de corresponsal de diverses publicacions.

Ja un cop jubilat en el seu moment, Teixidor ha pogut practicar les seves passions com a col·leccionista, la numismàtica, i la bibliofília de la ciutat de Girona, branques aquestes en les quals és un expert, i efectivament amb molts anys d’experiència. Una de les seves altres activitats fou durant quaranta anys la d’interpretar el «Dimoni gros» en els Pastorets nadalencs, primer al col·legi de La Salle i després al Teatre Municipal.

L’any 1952, als 19 anys, entraria a Ràdio Girona, on coincidí amb una altra llegenda, Francina Boris. L’any 1957 fou entrevistat per qui seria president de l’Associació de Periodistes Gironins, Emili Casademont, per al programa oficial de Fires de la ciutat, la foto d’aquella avinentesa és la que reproduïm. L’any 1960, passaria a dirigir Ràdio Blanes, de la cadena REM, i amb la creació de La Voz de Gerona, emissora número 14 de la cadena sindical, l’any 1962, seria aquí on assoliria la més alta popularitat i on finalment es jubilaria.

A més d’aquells populars programes radiofònics de discos dedicats i d’entrevistes, a les matinals dominicals presentava al saló de descans de la casa sindical el programa Radio Festival, dedicat a la promoció dels novells cantants i conjunts de casa nostra; mentre que per altra banda i durant molt de temps va ser cridat a presentar per tota la província eleccions de Pubilla i altres esdeveniments festius. Pel que fa a la premsa, el periodista i gran rapsoda i radiofonista Jaume Teixidor, portaria la delegació de diaris barcelonins com El Correo Catalán, i el Noticiero Universal, tot coincidint amb altres companys com Gay, Pardàs, Madrenys, i Ribas. També faria de corresponsal dels diaris Ya, de Madrid, i La Depeche, de Toulouse, així com de Televisió Espanyola.

A les fotos, el podem veure amb 25 anys, al programa de Fires de Girona de 1957, i presentant diversos festivals amb qui signa, a Girona i a Cassà de la Selva.