Ibai Llanos, el popular streamer que triomfa entre el públic infantil i adolescent, va donar ahir a la nit a Twitch la seva versió sobre un article d'El Periódico de España en el qual es tractava la seva relació amb els anunciants de menjar porqueria.

L'article —L'idil·li de les marques de menjar porqueria amb Ibai: "És incoherent, però els funciona"— repassa les empreses que el patrocinen (Domino's, ColaCao, Doritos i Donettes, entre altres) i aclareix en quin punt està la normativa actual, que el Ministeri de Consum pretén canviar per equiparar-ho als anuncis de cases d'apostes. El departament dirigit per Alberto Garzón treballa en un reial decret que regularà aquesta publicitat en plataformes com Twitch, TikTok, Instagram o Facebook.

Abans de la seva publicació, el diari va contactar amb Llanos per recollir la seva opinió, però el jove va rebutjar la proposta a través de la seva agència de representació Vizz Agency.

"Al final no podries fer publicitat de cap mena de marca de menjar, perquè pràcticament totes engreixen", va explicar Llanos davant els seus viewers o espectadors. "Si les poses en la dieta d'un xaval, qualsevol pare et dirà: això té sucre. El ColaCao, sucre. Grefusa, perquè les Papa Delta engreixen. El saludable solen ser productes vegans, vegetarians i productes com els filets. Pepsi té sucre, RedBull és una beguda energètica, Domino's és pizza, McDonald's són hamburgueses, KFC és pollastre fregit... Caldria fer publicitat de tomàquets d'Almeria".

El jove va aclarir que els anuncis d'alimentació no saludable no estan entre les seves línies vermelles, com les cases d'apostes, els bancs o les criptomonedes.

"Podria no anunciar menjar, però és cert que en la meva manera de veure el món i la vida, anunciar menjar és una cosa que no veig malament. Són marques que generalment consumeixo i m'agraden. No veig malament anunciar Domino's, Telepizza o KFC. Sé que hi ha molta gent que ho veurà malament per com es fan els productes i perquè engreixen a xavals (...) Però no les he posat a la black list [llista negra]. Podem tenir opinions diferents", va justificar. "Al final cada empresa té la seva cosa. El menjar ràpid és menjar ràpid. Les cases d'apostes és fins i tot il·legal [anunciar-les]. Les criptomonedes són un món en el qual no m'he ficat i no m'interessa. Els bancs són un món en el qual no faig col·laboracions. Si vas descartant, et quedes sense res".

És fàcil, va afegir, que sempre hi hagi alguna cosa que a algú no li agrada de "la majoria de grans empreses i multinacionals". "Al final les empreses són el que són i molta gent no coincidirà pràcticament amb cap", va continuar. "Jo entenc que algú pugui dir 'ColaCao té sucre i els nens consumeixen sucre'. Però fer publicitat de ColaCao és una cosa que no veig malament, perquè encara que tingui sucre el porto consumint tota la vida. Pots estar en desacord amb mi i ja està".

Experts en salut pública i nutricionistes espanyols porten anys reclamant una regulació més dura amb els anuncis de menjar porqueria per a nens i joves, perquè Espanya té unes alarmants taxes d'obesitat infantil. Ara mateix, les marques s'autoregulen sota un codi propi anomenat PAOS.

Llanos va aclarir, a més, que la foto en la qual apareix sota un carregament de tauletes de xocolata Milka va ser publicitat gratuïta.

"Perquè vegeu que la gent no s'assabenta de res i dona per fet un munt de coses. Sabeu la foto que tinc amb un munt de Milkas? No em van pagar absolutament res. Ho vaig fer perquè pensava que faria gràcia veure a un grassonet ple de Milka. Una agència em va enviar 300 tauletes de xocolata. Les vam donar, van venir subscriptors a casa a endur-se-les i jo no en vaig menjar ni una", va dir. "Amb Domino's Pizza sí que col·laborem. I evidentment és una marca de menjar que engreixa".

"Si en compte de menjar pizza, menges sa, baixaràs de pes"

Durant la retransmissió, l'streamer també va parlar amb els seus espectadors sobre l'esport i l'alimentació saludable.

Llanos va narrar fa diversos mesos els seus intents per baixar de pes —motivats en part per una aposta amb el raper argentí Papo MC—, les seves noves rutines esportives i alimentàries i les dificultats per abandonar el menjar porqueria.

"Nois, jo sempre us he animat a fer esport. A buscar un canvi físic si és el que voleu. Moltíssima gent es va animar a fer-ho pel vídeo que vaig pujar. És una part molt positiva i de la qual estic molt orgullós, tot i que mostrar el meu pes va ser una cosa dura i que, probablement, si ho arribo a pensar millor, no ho hagués fet", va reconèixer. "Sé que a moltíssims us he ajudat a perdre 15 o 20 quilos. Jo estic en 15 o 17 quilos menys del que pesava fa uns mesos, cuidant l'alimentació i intentant fer exercici (...) M'alegro que a molts, quan estem aquí compartint les nostres merdes, us ajudi a baixar de pes. Perquè el més difícil és la motivació (...) Tingues clar que si t'estàs menjant set pizzes a la setmana i en comptes d'això menges menjar saludable baixaràs de pes".

Respecte a la seva exposició mediàtica, Llanos va declarar estar treballant a aprendre a ignorar les polèmiques.

"Aquí Piqué em va donar un gran consell: m'hauria de suar la polla tot a uns nivells increïbles. No aconsegueixo que això passi, però ho estic treballant i he millorat moltíssim. Avui he sortit a la premsa per això de les marques de menjar i m'he assabentat perquè m'ho ha dit un en el xat fa deu minuts. Hauria d'aprendre a obviar-ho", va concloure. "Estic segur que això serà el que em faci allunyar d'això. O em sua la polla tot a nivells extrems o arribarà un punt en el qual no pugui més. Molts youtubers i creadors s'aïllen per això. Jo entenc que la premsa juga la seva part, però també cal entendre al youtuber que no vulgui parlar amb ningú. Tots dos punts són respectables".