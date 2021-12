CaixaBank Asset Management obté el Segell EFQM 500 concedit pel Club Excel·lència en Gestió, al costat d’EFQM, sent la primera gestora de fons d’inversió espanyola i europea a ser reconeguda per aquest segell de qualitat. El Segell EFQM 500 reconeix el model de gestió de les companyies que l’obtenen. Juan Bernal, director general de CaixaBank AM, es va mostrar «molt orgullós» del reconeixement «perquè suposa avalar la gestió excel·lent, innovadora i sostenible» i «aconseguir l’objectiu de complir amb la visió del 2021».