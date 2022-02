Aquest any la Política Agrària Comuna (PAC) celebra el seu 60è aniversari. Han passat 6 dècades des d’aquells primers dies de 1962. Alguns encara érem nens quan, després de 140 hores de discussions, els ministres dels sis països fundadors de les Comunitats Europees (Alemanya, Bèlgica, França, Itàlia, Luxemburg i els Països Baixos ) van arribar a un acord que donava efecte legal a la primera política agrícola comuna a Europa.

Cal recordar que els objectius originals de la política estan inclosos al Tractat de Roma i segueixen sent el nucli de la PAC actualment: augmentar la productivitat i estabilitzar els mercats, garantir la disponibilitat d’aliments a preus raonables, proporcionar un nivell de vida just als agricultors.

Des de principis de la dècada del 2000, la PAC va canviar d’orientació, per la qual cosa els agricultors van començar a rebre principalment pagaments segons l’àrea que cultiven i no segons la producció. També a partir d’aquesta data ha inclòs mesures per mantenir i desenvolupar les zones rurals de la UE.

Des de les reformes del 2013, la PAC ha inclòs mesures per animar les generacions més joves a incorporar-se al sector agroalimentari i participar en el desenvolupament de les zones rurals, ja que només l’11% dels titulars d’explotacions de la UE tenen menys de 40 anys. Actualment, el mercat únic ofereix als agricultors europeus accés a 447 milions de clients a vint-i-set països.