La magistrada del Jutjat Social número 20 de Barcelona ha donat la raó una cuidadora interna que es va quedar embarassada, va decidir avortar per no perdre la feina i va ser acomiadada igualment per la família per a la qual treballava. La demandant no tenia contracte, cobrava el salari mínim per una jornada que doblava l’ordinària fixada per llei i va ser acomiadada sense liquidació tres dies després de comunicar que havia avortat. Tot i això, i malgrat que la jutge reconeix la vulneració de drets fonamentals, la víctima únicament rebrà una indemnització de mil euros a causa de l’«escassa antiguitat de l’actora», segons recull la sentència.

Els fets es remunten just al dia després de decretar-se el primer estat d’alarma pel coronavirus. El 15 de març del 2020, la demandant va entrar a treballar com a cuidadora interna d’una dona gran i resident a Granollers. La treballadora no tenia permís de treball i és per això que la filla de l’anciana va decidir contractar-la en B. El seu horari era de dilluns a divendres, de set del matí a onze de la nit. És a dir, 16 hores operatives al dia, 80 hores a la setmana. Netejava, fregava, planxava, li feia el menjar i l’atenia, ja que la dona tenia la mobilitat reduïda, segons recull la sentència. Tot per 1.000 euros al mes.

Sense motiu

Els fets provats recollits en la sentència no demostren cap conflicte entre aquest 15 de març de 2020, quan va començar a treballar, i el 25 de maig de 2021 (1 any i dos mesos després), quan va ser acomiadada. «Vull que sàpiga que si vaig fer l’avortament és perquè necessito la feina i sabia que estant embarassada ja no treballaria més. Per això ho vaig fer i només vull que em disculpi perquè vaig trair la seva confiança. Vostè té l’última paraula si em deixa a la feina o m’acomiada», li va escriure per Whatsapp la interna a la filla de l’anciana que cuidava.

L’ocupadora inicialment va intentar ser conciliadora, donant a entendre a la interna que no s’havia de preocupar pel seu acomiadament. «Tranquil·la, parlarem dimarts, jo no vull tenir res dolent amb tu», li va respondre per Whatsapp. Tres dies més tard eren al domicili de la mare i l’ocupadora li va comunicar verbalment que no tornés l’endemà: estava acomiadada. Com que la interna estava en B, la família no li va posar per escrit el cessament, ni li va respectar els preavisos contemplats a la llei. Ara, amb la reforma recent de les condicions legals de les treballadores de la llar, l’ocupador té l’obligació de justificar per escrit el cessament. I, si no ho argumenta, aquest passa a ser improcedent i remet a la màxima indemnització de 33 dies per any treballat.

La interna va recollir les seves coses i es va dirigir al gabinet jurídic de CCOO de Catalunya, que la va assessorar durant el procés i finalment ha aconseguit la decisió favorable dels tribunals. «La decisió d’extingir la relació laboral va ser deguda a l’embaràs de l’actora, cosa que significa en termes de vulneració de drets fonamentals, que l’empresa va decidir acomiadar la treballadora per condició de dona», sentencia la magistrada.

La recopilació de missatges de Whatsapp i fotos fetes amb el mòbil van ser proves claus en el cas, ja que la família va arribar en el judici a negar que hi hagués una relació laboral, cosa que la magistrada a càrrec no només va desatendre, sinó que va recriminar per la falsedat.