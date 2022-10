JARC demana al Govern que avanci el pagament de la bestreta de la PAC

Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya (JARC) exigeix al Departament d’Acció Climàtica que concreti quan preveu abonar la bestreta dels ajuts directes de la Política Agrària Comuna (PAC), tenint en compte les dificultats que viu el sector agrari davant l’encariment dels costos de producció i la caiguda de collita en diferents sectors per afectacions climàtiques i meteorològiques. L’entitat ja va demanar a la conselleria que avancés el pagament, amb la bestreta màxima permesa legalment als aproximadament 31.000 beneficiaris dels ajuts directes de la PAC 2022 (prenent com a referència el nombre del 2021). A la vegada, JARC considera «inadmissible» que el Departament tampoc hagi posat en marxa la comissió de seguiment dels ajuts.

L’organització reclama que al Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural que «demostri el seu compromís amb el sector agrari, i més tenint en compte que aquest any s’ha vist especialment castigat». «Des del punt de vista econòmic, perquè ha patit problemes de liquiditat amb una important crisi de preus, agreujat per l’important augment de les matèries primeres i energia, a causa del conflicte bèl·lic d’Ucraïna», afirmen des de JARC. Però a això, s’hi sumen afectacions climàtiques i meteorològiques adverses com ara gelades o sequera que estan patint els agricultors de Catalunya, afegeixen.