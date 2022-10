Les aturades continuen en dues grans refineries franceses

La negativa a apujar un 10% els salaris als treballadors de les refineries franceses va portar la CGT a convocar a principi de mes una vaga que ha deixat milers de gasolineres del país sense carburant.

Tot i l’acord de TotalEnergies i ExxonMobil amb els sindicats majoritaris, en dues de les cinc grans refineries del país (Feyzin i Gonfreville) continuen les aturades perquè els vaguistes consideren els acords insuficients. A principis de setmana, més d’un terç de les gasolineres franceses encara patia dificultats de subministrament d’almenys algun dels combustibles.

Mesures urgents del govern

Paral·lelament al final de la vaga en algunes instal·lacions, l’Executiu francès va mobilitzar per la força petits grups de treballadors de dipòsits de combustible per garantir la càrrega de camions i la distribució. A més, el Govern ha renovat l’autorització especial de camions cisterna durant aquest cap de setmana vinent per facilitar el lliurament de carburants a les benzineres.

Després d’aquestes mesures, ahir només tenien dificultats de subministrament entre un 15% i un 20% de les estacions de servei. Tot això a les portes d’uns dies de vacances escolars a França en les quals es preveu una elevada mobilitat. Precisament, el sector turístic francès ha alertat que la falta de combustible ha posat en risc milers de reserves per aquests dies. Segons Umih, la patronal de la indústria hotelera, hi ha hagut fins a un 60% de cancel·lacions en alguns destins.

No obstant això, el gestor d’autopistes Vinci Autoroutes ha volgut tranquil·litzar abans de les festes de Tots Sants, anunciant que almenys el 90% de les estacions de servei de la seva xarxa podien subministrar combustible. Així mateix, les filials del grup Eiffage van concretar, que en les seves zones de servei hi havia més d’un 80% de les benzineres amb disponibilitat de combustible.

La primera ministra francesa, Élisabeth Borne, assegurava que el problema estava en vies de solució. En una entrevista al diari Liberation, apuntava que «la situació ha millorat clarament des de l’inici de la setmana» i animava els francesos a «marxar de vacances tranquils».