«Tot és molt car»

La confecció dels àpats de Nadal està marcada per la inflació. L’augment del preu d’alguns aliments afecta directament en l’elecció dels productes per a preparar el menú de cara a les festes. «Està tot molt car», afirma l’Antònia, una de les clientes que ahir va visitar el Mercat del Lleó per adquirir alguns aliments per aquest Nadal.

A les comarques gironines els aliments són un 13,5% més cars que l’any passat, segons les xifres de tancament de novembre de l’Institut Nacional d’Estadística (INE). Això ha provocat que algunes persones hagin optat per modificar el menú. «Habitualment feia peix, però enguany amb aquests preus he comprat carn, es nota molt la pujada dels preus quan vens a fer la compra», explica la Rosa, que ahir va estar comprant alguns productes per aquest cap de setmana.

«He mantingut el mateix pressupost que l’any passat, però dona per comprar menys productes o han de ser més senzills», explica la Montse, una altra de les clientes del mercat. D’altres, en canvi, asseguren que no han notat els efectes de la inflació a l’hora de comprar els aliments per elaborar els àpats. «No he notat la pujada dels preus. Vaig comprar bolets ja fa dies a un preu força assequible i ara he comprat la vedella també més o menys al mateix preu de sempre», assegura en Lluís, un dels clients del mercat.

«Alguns productes han baixat»

La presidenta de l’Associació del Mercat del Lleó, Marta Camps, afirma que alguns productes tenen «un preu semblant a l’any passat, fins i tot en alguns casos per sota». Camps relata que «la gent està comprant més productes de proximitat, ja que aquests tenen un preu menys afectat per la pujada dels combustibles». D’altra banda, Josep Mercader, propietari de la Carnisseria Mercader, assegura que «hi ha productes que ara son més econòmics que l’any passat, com el cabrit o el filet de vedella». «S’està donant molta importància al tema dels preus», afegeix.

El nivell de vendes, fins ara, es manté en una línia similar a la de l’any passat, expliquen des de l’Associació del Mercat del Lleó i alguns dels paradistes. «Estem venent més o menys al mateix nivell que l’any passat, fins ara no hem notat la situació econòmica aquestes festes», diu la Juani Rodríguez, treballadora de la Peixateria Maria Isabel.

Alguns clients ja van començar les compres a principis de mes, d’altres tenen productes encarregats per anar a buscar-los al mercat aquest cap de setmana. S’espera que divendres i dissabte siguin els dies amb més afluència de gent al Mercat del Lleó, per ultimar les compres abans de Nadal. Fins ara, el fet de tenir tota una setmana hàbil per poder adquirir els aliments necessaris per elaborar els àpats ha provocat que «no hi ha hagut grans aglomeracions», destaca Josep Mercader.

Un terç dels productes més cars

L’Organització de Consumidors i Usuaris (OCU) estima que, en aquesta campanya de Nadal, els aliments més típics per aquestes dates son un 5,2% més car en comparació amb l’any passat, malgrat que hi ha productes que superen notòriament aquesta xifra. L’entitat aconsella modificar els menjars, ja que al voltant d’un terç dels productes que s’acostumen a consumir més a finals de desembre estan més cars que mai.

Els aliments que més s’han encarit, segons les dades de l’OCU, son la col llombarda, amb un increment del 32%, el lluç, que ha incrementat el seu preu un 16%, i el gall dindi, que és un 14% més car.

Una mitjana de 459 euros

Segons indica la cinquena edició de l’Enquesta anual de compres nadalenques d’Accenture, els consumidors a Catalunya tenen previst gastar durant aquest Nadal una mitjana de 459 euros, una xifra que se situa gairebé un 8% per sota de la mitjana a Espanya, que és de 497 euros.

Els resultats publicats d’aquesta enquesta, que analitza els hàbits de consum i les tendències de despesa per Nadal, asseguren que un 16% dels catalans admet que haurà de gastar més diners del que li agradaria a causa de l’augment de preus. Una altra de les conclusions que s’extreuen de l’informe és que els catalans prefereixen les botigues i regals físics, però, alhora, també ha crescut l’interès pel virtual. Així, les dades de l’enquesta mostren que el 62% dels consumidors catalans farà la majoria de compres a les botigues físiques.

D’altra banda, sis de cada deu dels enquestats a Catalunya consultats regalaran roba i calçat i el 62% algun producte d’alimentació. El 45% dels consumidors catalans es decantaran per roba esportiva, joguines o dispositius electrònics i un 41% per productes o serveis de bellesa. A més, el 25% preveu adquirir regals virtuals, segons es desprèn de la cinquena edició de l’Enquesta anual de compres nadalenques d’Accenture.