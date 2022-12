La xifra de llars més pobres que s’han acollit al bo social creix un 9% el 2022

La xifra de llars espanyoles amb menys recursos econòmics acollides al bo social elèctric s’ha incrementat un 9% fins al juliol, en un exercici marcat per la crisi energètica que pateix Europa com a conseqüència de la invasió russa d’Ucraïna. Segons l’últim informe de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMV), a finals de juliol 656.086 llars espanyoles comptaven amb el descompte que s’aplica a la factura de la llum als consumidors considerats vulnerables severs, amb les rendes més baixes, davant dels 602.202 que rebien aquesta bonificació al tancament del 2021.

A aquestes llars cal sumar-hi les 597.452 considerades simplement vulnerables, entre les quals s’inclouen totes les famílies nombroses independentment de la seva renda, que es beneficien d’un descompte una mica menor que les vulnerables severes, però que fins al juliol havien disminuït prop d’un 2% respecte les xifres de finals del 2021.

Si s’analitzen únicament les dades aportades per la CNMC sobre les llars espanyoles amb més grau de vulnerabilitat, 503.440 beneficiaris del bo social són unitats familiars de fins a quatre membres i convivents que comparteixen llar, mentre que 101.226 són famílies nombroses amb rendes baixes i 50.167 pensionistes.

Per accedir al bo social elèctric, les llars han de complir certs requisits de renda màxima anual, llevat del cas de les famílies nombroses, que són considerades com a consumidors vulnerables independentment dels ingressos que obtinguin al llarg de l’any.

En el cas dels consumidors vulnerables severs, no poden superar els 6.000 euros en el cas dels sol·licitants individuals, i de 16.212 euros si es tracta de famílies nombroses. Per als consumidors vulnerables, es rep de forma automàtica si es tracta d’una família nombrosa i, en cas de no ser-ho, els ingressos de la unitat de convivència no poden superar, com a norma general, els 12.000 euros, encara que aquest import augmenta en funció del nombre de membres de la llar.

Des d’octubre i fins al 31 de desembre de 2023, les llars més pobres reben un descompte del 80% sobre la factura de la llum, mentre que els vulnerables tenen una bonificació del 65%.

Augment de la bonificació

Històricament, el descompte era del 40% en el cas dels primers, i del 25% per als segons, encara que el Govern ha augmentat en els últims mesos la bonificació per pal·liar els efectes que està tenint la invasió russa d’Ucraïna en les famílies espanyoles amb menys recursos.

Aquesta ampliació de la cobertura del bo social elèctric ha estat una de les mesures aprovades pel Govern en els darrers mesos per potenciar l’escut social que protegeix les famílies més vulnerables.