Un dels temes més difícils i que ha requerit més temps de negociació entre els socis de Govern del PSOE i d'Unides Podem (UP) per redactar el reial decret definitiu amb el tercer paquet de mesures per pal·liar els efectes de la guerra d'Ucraïna ha sigut el de l'habitatge i, en concret, els lloguers. No ha sigut tant el fet de mantenir el límit del 2% en les revisions dels contractes davant l'absència d'un acord entre inquilí i llogater durant sis mesos, sinó evitar que s'esquivi aquesta limitació.

Així, finalment, es prorrogaran durant sis mesos tots els contractes de lloguer que estiguin a punt de vèncer. Això equival a congelar les rendes, que era una de les peticions d'UP. En tot cas, el portaveu de la força morada en el Congrés, Pablo Echenique, ha admès que és molt difícil limitar els preus dels nous contractes que se subscriguin en endavant si no existeix una llei de l'habitatge amb un índex que serveixi de referència. En l'exposició de motius del decret s'especifica que «en matèria d'habitatge, pel qual fa al lloguer, la variació anual de l'índex de preus de consum aconsella estendre l'aplicació de les mesures de limitació extraordinària de l'actualització anual de la renda dels contractes d'arrendament d'habitatge per tal d'evitar un excessiu impacte econòmic a conseqüència d'aquella referència, l'evolució de la qual obeeix a elements del context nacional i internacional que són aliens a l'àmbit de l'arrendament d'habitatge». I és que la qüestió de l'habitatge és una de les que més tensa la relació entre els socis del Govern. L'alça de les rendes expulsa moltes famílies del mercat. Una mostra és l'últim estudi de Fotocasa, segons el qual la pujada del preu del lloguer aquest any ha expulsat els inquilins amb menors ingressos i els ha reemplaçat per arrendataris amb més poder adquisitiu. Aquest exercici, el 12% dels inquilins presentava uns ingressos bruts anuals de 1.000 euros o menys, mentre que el 2021 aquest percentatge era del 16%. El contrari passa amb els arrendataris que tenen ingressos que oscil·len entre els 2.001 i els 2.500 euros bruts mensuals, ja que aquests suposen ara el 14% del total davant el 12% de l'any passat.