La campanya de rebaixes generarà fins a 3.200 nous contractes de treball a les comarques gironines, segons les previsions d’Adecco. Girona és la tercera província catalana on més contractacions s’esperen, per darrere de Barcelona (27.000 contractes) i de Tarragona (3.300). Lleida, amb unes 1.300 contractacions, se situa per darrere de la demarcació gironina.

Un 11,9% més que l’any passat A Catalunya, en total, la campanya de rebaixes generarà fins a 34.840 nous contractes de treball, xifra que suposa un increment de l’11,9% respecte del mateix període de l’any passat. Un any més, Catalunya serà el territori de l’estat on es crearà més ocupació, per davant del País Valencià, amb 28.350 contractes, i la Comunitat de Madrid, amb 27.850. Addecco destaca que enguany les previsions de contractació per les rebaixes són «més optimistes» que les de Nadal i el Black Friday, ja que s’espera un «major consum» estimulat per la reducció de preus. Així mateix, ha remarcat que la campanya serà «atípica» per l’entrada en vigor de la reforma laboral, que ha provocat un canvi en la tipologia de contractació. En aquest sentit, la companyia de recursos humans indica que dels 202.000 contractes que es preveuen fer al conjunt de l’Estat, un 10% seran fixos discontinus i un 90% temporals per circumstàncies de la producció.