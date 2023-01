Arrenca el projecte SUR3D per a desenvolupar un material biodegradable amb taps de suro reciclats, aquest servirà per a donar una nova vida a aquest material. La iniciativa busca fomentar el reciclatge de taps de suro usats completant la circularitat del sector surer i vitivinícola. L'equip de treball està coordinat per l'associació INNOVI i compta amb la participació del Clúster de Materials Avançats de Catalunya, l'empresa OIMO Bioplastics, el centre tecnològic Eurecat i el centre de recerca Fundació Institut Català del Suro.

A Catalunya, la indústria surera té un paper destacat a nivell internacional. Els boscos d’alzina surera ocupen unes 124.000 hectàrees a Catalunya, entre masses pures i mixtes. Es troben principalment al nord de Catalunya, al massís de l’Albera, les Gavarres, les Guilleries, el Montseny i el Montnegre-Corredor mentre que la indústria es concentra principalment al Gironès i al Baix Empordà. Pel que fa a la producció, a casa nostra es fabriquen anualment uns 2.000 milions de taps de suro que van a parar a tots els racons del món. Al voltant del 50% de la producció de taps de suro (per a vins tranquils i per a vins escumosos) es destina a l’exportació, principalment a França, Itàlia, Estats Units i Alemanya.

SUR3D es tracta d'un projecte aprovat pel Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme (MINCOTUR) a la darrera convocatòria d'Agrupacions Empresarials Innovadores (AEI) del mes de juliol. La iniciativa es va aprovar definitivament el 23 de novembre.

La iniciativa compta amb un pressupost de 173.458 euros i es desenvoluparà fins a l'abril del 2023. La subvenció atorgada pel MINCOTUR és de 125.266 euros. El principal objectiu d'aquest treball col·laboratiu és fer servir taps de suro per a obtenir un nou compòsit amb un polímer biodegradable apte per a la fabricació additiva amb tecnologies d'extrusió.

D'aquesta manera es pretén promoure el reciclatge dels taps de suro en el marc d'estratègies d'economia circular. Amb la generació d'aquest nou material també es busca potenciar la substitució de productes plàstics d'origen fòssil a favor de bioplàstics d'origen renovable.

SUR3D obre la possibilitat d'introduir taps de suro usats al mercat com un material nou amb valor afegit. Per tant, el projecte contribuirà a reduir la petjada de carboni del sector surer i vitivinícola, atès que s'hi ha identificat un residu i es treballa perquè es converteixi en un nou producte.

La iniciativa consistirà a caracteritzar i preparar tant els taps de suro utilitzats com la matriu polimèrica biodegradable perquè tots dos siguin aptes per a la fabricació dels nous materials.

Durant el projecte es faran proves d'imprimibilitat amb els nous materials resultants amb què també es fabricaran provetes. El projecte pretén establir les bases per al futur desenvolupament de determinades aplicacions, així com la construcció de prototips i demostradors d'eines, objectes, estructures o altres elements per al sector vitivinícola i altres sectors d'alt valor afegit.

Funcions i rols dels participants

El projecte està coordinat per INNOVI, una associació registrada com a Agrupació d'Empreses Innovadores que va ser creada el febrer del 2009 i compta amb 70 organitzacions de la cadena de valor vitivinícola i de sectors auxiliars. INNOVI serà l'encarregada de gestionar la relació entre els diferents socis i supervisar tot el procés, així com fer difusió dels resultats perquè la resta dels agents del sector vitivinícola se'n puguin beneficiar.

El centre tecnològic Eurecat, especialitzat en R+D aplicada i serveis tecnològics a les àrees digital, industrial, biotecnològica i de la sostenibilitat, s'ocuparà de determinar les especificacions dels materials, de desenvolupar el compost per a la fabricació additiva, de determinar la imprimibilitat del nou material i de fabricar les provetes.

OIMO és una startup d'ecodisseny i nous materials la missió dels quals és proporcionar a la indústria les eines que necessita per a ser més sostenible. L'empresa té com a objectiu reduir 12 milions de tones de plàstic que acabarien a l'oceà cada any. En aquest projecte, OIMO desenvoluparà una nova formulació bioplàstica apta per a impressió 3D amb base de fibres de suro obtinguda a partir de suros recollits postconsum.

L'Institut Català del Suro és una fundació sense ànim de lucre i de caràcter científic que té com a missió la valorització del sector surer. Com a principal centre de recerca que treballa amb la indústria del suro, ICSuro serà l'encarregat d'assegurar la qualitat dels diferents materials de suro a utilitzar.

El Clúster de Materials Avançats de Catalunya és un clúster de base tecnològica basat en una estratègia d'innovació i d'R+D amb aplicabilitat industrial per a l'obtenció de materials d'alt valor afegit, així com per a la implantació en els processos de fabricació i transformació. El Clúster MAV s'ha responsabilitzat de la creació de sinergies entre els socis que han donat lloc a aquesta proposta. Durant el desenvolupament del projecte, donarà suport a la gestió, coordinació i difusió.