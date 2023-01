Des d’avui i fins al 22 de gener, tindrà lloc la 43a Fira Internacional de Turisme de Madrid (FITUR), en la qual el Patronat de Turisme Costa Brava Girona de la Diputació de Girona participa juntament amb els municipis de Blanes i Lloret de Mar dins de l’estand de Catalunya.

L’entitat disposa de dos punts des d’on es divulga el conjunt de l’oferta turística de la Costa Brava i el Pirineu de Girona entre professionals del sector i visitants, així com les novetats quant a productes i serveis turístics per a la temporada 2023. L’espai dedicat a la Costa Brava conté imatges evocadores de la destinació, amb el missatge «Viu el doble», amb el qual es vol mostrar la dualitat i la diversitat de la destinació i reforçar el posicionament i la presència de la marca en el mercat estatal. I des de l’espai dels Pirineus de Catalunya es difondran els productes relatius a activitats de natura i a l’aire lliure del Pirineu de Girona.

En el decurs de les tres jornades del certamen dirigides exclusivament als professionals del sector, els representants gironins tenen programades una quarantena de reunions i trobades amb representants d’agències operadores de viatges internacionals (Jet2Holidays, TUI, Diva Travel, Sidetours, Viajes El Corte Inglés), portals de viatges i cercadors (Edreams, Tripadvisor, Lasminute, Atrápalo i Skyscanner), empreses organitzadores d’esdeveniments (Sports Agency), mitjans de comunicació i grups editorials (RBA, Condé Nast, Hosteltur, Viajar con Hijos i Escapada Rural), amb la voluntat d’establir contacte i estudiar propostes de col·laboració i projectes a desenvolupar. Enguany el Patronat de Turisme també assistirà a per primera vegada a Fitur Sports i Fitur Cruises, espais específics per promocionar l’oferta de turisme esportiu de la demarcació de Girona i la marca Costa Brava Cruise Ports entre els professionals, respectivament.

Aquest migdia, el conseller d’Empresa i Treball, Roger Torrent, acompanyat per una àmplia delegació de representants dels patronats de turisme i empresaris turístics catalans ha visitat l’estand de Catalunya des del qual s’han presentat les dades de tancament de la temporada turística 2022. Miquel Noguer, president de la Diputació de Girona i del Patronat de Turisme Costa Brava Girona, acompanyat del vicepresident primer de l’entitat, Jaume Dulsat, ha assistit a la fira, des d’on ha remarcat «a Fitur hem vingut a veure, copsar i notar com ha de ser l’exercici 2023» i afegeix que d’acord amb el que ha sigut l’any 2022, qualificat d’«excel·lent», es creu que la temporada 2023 també serà «bona».

Durant el cap de setmana, la fira de turisme s’adreçarà al públic general i es divulgaran activitats a l’aire lliure, propostes culturals i enogastronòmiques, així com experiències de benestar de la destinació.

El turisme de proximitat, fonamental per a les destinacions gironines

Segons dades de l’Observatori del Departament d’Innovació Turística de la Fundació Eurecat, l’any 2022 la demarcació de Girona va rebre 8.399.791 turistes, un 6,2 % més que el 2019, en què va haver-hi 26.476.861 pernoctacions. La xifra del 2022 representa un increment del 2,4 % respecte del 2019.

Pel que fa als mercats de procedència, el mercat català i espanyol s’ha consolidat, i ha esdevingut el primer mercat turístic per a les destinacions gironines. Quant als mercats internacionals, cal destacar la recuperació del mercat francès, que s’equipara als valors de 2019, i l’augment de turistes del Benelux, especialment neerlandesos, que se situen com a segon mercat internacional i d’Alemanya. El mercat britànic continua millorant lentament.

Més de 3 milions de pernoctacions de turistes procedents de la resta de l'Estat

Segons la procedència dels visitants, a la Costa Brava el mercat català, amb quasi deu milions de pernoctacions, va ser el primer per a la destinació. En segona posició es va situar el mercat francès, amb 4,9 milions de pernoctacions; en tercer lloc, el mercat de la resta de l’Estat, amb 3,1 milions de pernoctacions; en quarta posició, el neerlandès, amb 2,8 milions de pernoctacions, i en cinquena posició, l’alemany, amb 1,4 pernoctacions. El turisme britànic frega el milió de pernoctacions, amb el qual és el sisè mercat per a la destinació. Al Pirineu de Girona, el nombre de turistes per mercats confirma el pes del mercat català, amb 1,7 milions de pernoctacions, seguit pel mercat de la resta de l’Estat, amb 309.629 pernoctacions, i en tercera posició, pel mercat francès, amb 80.937 pernoctacions.