Més sostenibilitat de l’activitat agrària i pesquera, prioritat per a Espanya

Avançar en la sostenibilitat de les activitats agrària i pesquera i dels sistemes alimentaris serà la qüestió de fons dels assumptes que marcaran l’agenda de prioritats d’Espanya durant la presidència de la Unió Europea, que correspon exercir al segon semestre de l’any. En concret, durant aquests sis mesos se celebraran set consells de ministres d’Agricultura i Pesca, dos d’ells de caràcter informal que tindran lloc a Còrdova i a Vigo.

Per avançar en la preparació de la presidència comunitària, el ministre d’Agricultura, Pesca i Alimentació, Luis Planas, ha mantingut aquesta setmana a Estrasburg dues reunions amb els presidents de les comissions d’Agricultura i Desenvolupament Rural i de Pesca del Parlament Europeu, Norbert Lins i Pierre Karleskind, respectivament.

Planas va explicar que en aquestes reunions, a més de presentar una primera aproximació dels plantejaments de la presidència espanyola, també es tractava de recollir idees i suggeriments que puguin ser d’interès per al Parlament Europeu. El titular d’Agricultura va recordar que aquests sis mesos seran els últims en què es puguin tancar dossiers legislatius abans de les eleccions europees del proper any.

Posteriorment, Planas va mantenir també dues reunions de treball més amb eurodiputats espanyols de les diferents formacions polítiques que formen part d’aquestes comissions.

Agricultura va aclarir que treballa amb anticipació, per la qual cosa ja disposa d’un calendari molt avançat d’actes i agendes, inclosos els avenços de l’ordre del dia de cadascun dels set consells de ministre previstos entre el juliol i el desembre.

Sistemes saludables

Durant la presidència espanyola està previst que la Comissió Europea presenti la proposta legislativa de la iniciativa marc sobre sistemes alimentaris saludables. Així mateix, s’haurà d’avançar en el reglament sobre la utilització sostenible dels fitosanitaris, condicionat actualment a la presentació de l’informe d’impacte ambiental que el Consell de Ministres va demanar al mes de desembre, i a la modificació del d’Indicacions Geogràfiques Protegides (IGP).

La presidència espanyola té entre els seus objectius donar un impuls al debat sobre les noves tècniques genòmiques en la producció vegetal, que serà el tema monogràfic del consell informal que se celebrarà al setembre a Còrdova.

Planas va assenyalar que es tracta d’«un tema fonamental per al futur d’una agricultura que sigui capaç de lluitar i resistir contra el canvi climàtic, utilitzar menys aigua i menys productes fitosanitaris d’origen mineral».

En matèria de pesca, Planas va destacar en primer lloc el debat sobre la descarbonització de l’activitat i la necessitat d’introduir un gir en l’orientació del finançament a la flota pesquera per propiciar-ne una veritable renovació i modernització, que serà el tema monogràfic del consell informal de Vigo. «Si volem més selectivitat de les captures, més seguretat dels nostres pescadors i que hi hagi relleu generacional, cal millorar el confort dels vaixells», va destacar.

La presidència espanyola treballarà també perquè els repartiments de Totals Admissibles de Captura (TAC) i quotes no es realitzin de forma anual, com fins ara, sinó amb un horitzó temporal més gran per afavorir la planificació de les empreses.