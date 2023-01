Estrella Damm llança una nova col·lecció d'etiquetes a les ampolles retornables de bars i restaurants d'arreu de Catalunya, en el qual notícies publicades als mitjans impresos catalans en són les protagonistes.

Diari de Girona és un dels protagonistes de la nova col·lecció, amb una etiqueta que reprodueix una notícia publicada a les pàgines d'Economia del diari el passat 10 d'agost sobre el conreu de l'arròs a Catalunya. I és que la cervesera és una de les principals compradores d’arròs, ja que incorpora aquest cereal a la recepta des de ja fa més de 147 anys.

La nova col·lecció està formada per 9 ampolles amb etiquetes fetes a base de retalls de notícies publicades a mitjans impresos catalans durant l’any passat sobre els ingredients amb què s’elabora Estrella Damm −ordi, arròs i llúpol−, així com les persones que treballen dia a dia per proveir d’aquestes matèries primeres. Unes ampolles que es podran trobar a bars i restaurants d’arreu de Catalunya durant tot el mes de febrer.

Nou spot

Per reforçar aquesta acció a bars i restaurants, Estrella Damm presenta “D’aquí”, una campanya a televisió i mitjans digitals que ha estrenat avui, que ressalta el compromís de la marca amb l’ús d’ingredients de proximitat procedents d’agricultors locals mediterranis per a l’elaboració de la seva cervesa. El protagonista de la campanya és Joan Bertrand Mayoral, quarta generació d’una família dedicada al cultiu de l’ordi a Lleida, i que proveeix d’aquest cereal a Damm.