La companyia gironina d’autocars TEISA ha posat en marxa una nova oficina d’atenció al públic al districte de l’Eixample de la ciutat de Barcelona. El local s’ubica al carrer Roger de Llúria, a 50 metres de la parada on es va traslladar el servei que es va inaugurar el passat mes d’octubre a l’avinguda Gran Via de les Corts Catalanes. Segons explica la companyia, aquesta nova ubicació és fruit de la decisió de l’Ajuntament de Barcelona de desplaçar l’antiga parada del carrer Pau Claris amb Consell de Cent, on hi havia situada l’anterior oficina.

L’oficina ofereix als clients de TEISA lavabos, servei de paqueteria o la possibilitat de poder solucionar incidències relacionades amb el servei, a més de serveis de compra o gestió de diversos abonaments. Àlex Gilabert, director-gerent de TEISA, assegura que «després de no haver pogut mantenir el punt de parada anterior, davant del local on teníem tots els serveis, i tot i haver valorat tancar, hem decidit reinventar-nos. Per això hem obert aquest nou local, molt proper a la parada de la Gran Via, per intentar recuperar i oferir als nostres clients part dels serveis dels quals ja gaudien».