La gran banca va tancar 1.300 oficines el 2022 i va reduir plantilles en 5.800 empleats

Les principals entitats espanyoles van reduir la seva xarxa d’oficines a Espanya en aproximadament 1.360 l’any passat, fins a situar-la en 10.500 sucursals al tancament del desembre, segons les dades recollides als informes financers publicats pels mateixos bancs. A més, van acabar el 2022 amb una plantilla propera als 120.600 treballadors, fet que suposa 5.800 empleats menys que el 2021, quan tenien uns equips que sumaven un total de 126.500 persones, segons l’agència Europa Press.

Si es compara amb la situació que hi havia al setembre, la xarxa d’oficines s’ha reduït en 100 sucursals, mentre que el nombre d’empleats ha augmentat en 300 persones, de manera que s’alenteix el ritme de tancaments i sortides de treballadors que s’havia produït a la banca durant els últims anys.

Durant la pandèmia, i amb l’objectiu de guanyar en eficiència, el sector va emprendre una reestructuració que ha minvat la seva xarxa de sucursals i les seves plantilles, apostant, en canvi, per oferir cada cop més serveis digitals. També les fusions que es van dur a terme el 2021 entre CaixaBank i Bankia i Unicaja i Liberbank han anat dirigides, en part, a aconseguir sinergies que els permetessin operar en un entorn cada cop més competitiu.

L’entorn rural s’ha vist afectat pel tancament d’aquestes oficines. Per això, la banca ha signat un acord amb Correus per facilitar l’accés a l’Espanya «buida» dels serveis financers i s’ha compromès a assegurar en un termini de sis mesos almenys un punt d’accés presencial a serveis bancaris a tots els municipis de més de 500 habitants i, en cas de no aconseguir-ho en aquest termini, a instal·lar caixers genèrics en un termini addicional de sis mesos.

Per entitats, Santander tenia a Espanya 1.913 oficines al tancament del desembre, pràcticament la mateixa xifra que el 2021, i una plantilla de 26.839 treballadors, un 0,62% més en taxa interanual. BBVA també va mantenir la xarxa en 1.886 sucursals i va augmentar un 4,4% el nombre d’empleats, fins a 25.945 persones.

CaixaBank, en canvi, va reduir en un 17,89% la seva xarxa d’oficines a Espanya, fins a les 4.081 instal·lacions, davant de les 4.126 que tenia al tancament del 2021, i la seva plantilla va caure un 11,18% fins als 40.221 treballadors. Per la seva banda, Unicaja Banco va tancar 400 oficines el 2022, fet que suposa una disminució del 29,24%, fins a situar la seva xarxa a les 968 sucursals. El nombre de treballadors a finals de desembre era de 7.835, un 15,43% menys que el 2021.

Finalment, Bankinter va mantenir la xarxa d’oficines en 446 punts i va augmentar la plantilla un 4,58%, fins als 6.419 empleats, mentre que el Banc Sabadell va retallar en un 4,60% el nombre de sucursals, fins a les 1.243, i en un 6 ,26% el nombre de treballadors, fins als 13.413.