Un tast immersiu de bombons dels germans Roca, olorar la gespa del Camp Nou, ballar a la transportar-se a la ja tancada discoteca Maddox de Platja d'Aro, o recrear l'encesa del peveter olímpic de Barcelona '92 com si fóssim Antonio Rebollo o viure des de l'escenari del Palau Sant Jordi un concert del grup indie-pop IZAL. Tot, a la realitat virtual. Aquestes són algunes de les propostes impulsades per empreses catalanes que la Fundació Mobile World Capital (MWCapital) presentarà als seus estands del Mobile World Congress (MWC23). El CEO de la MWCapital, Francesc Fajula, explica a l'ACN que el nou contracte amb la GSMA és una "oportunitat" per fer projectes "més ambiciosos" i a llarg termini, impulsant l'ecosistema digital i tecnològic local. "Si no hi ha cap impediment, el MWC es queda a Barcelona de per vida", diu.

Fajula explica que la signatura del contracte amb la GSMA fins al 2030, i la clàusula que preveu la renovació automàtica anual si no hi ha canvis, amplia el ventall de projectes que la Fundació pot emprendre.

El CEO de la Capital, que porta sis mesos al càrrec després de substituir a l'estiu Carlos Grau, afrontarà ara el seu primer MWC en un moment de canvi de paradigma.

"Fins ara estàvem molt bolcats en la infraestructura tecnològica: el 5G, la fibra...però ara volem explicar que les infraestructures i tecnologies habiliten determinats models de negoci i serveis, pels ciutadans i les empreses, molt diferencials. I volem fer-ho des de Barcelona", defensa Fajula.

Segons Fajula, comptar amb el MWC a la capital catalana ha transformat la ciutat i el seu ecosistema econòmic i tecnològic. "Quan el Mobile va arribar, no hi havia emprenedors, ni start-ups, no hi ha havia capital risc...no ens adonem de com s'ha transformat la ciutat i el país en els últims anys, ha estat espectacular", afirma.

"El país ha canviat molt, i el món de la tecnologia ha passat de ser colateral i per a 'frikis', a ser indispensable per viure", argumenta Fajula, que destaca que ara és l'inici d'una nova revolució digital centrada en les tecnologies de realitat virtual, el blockchain o la intel·ligència artificial.

El CEO de la Capital reconeix que ara el MWC ja no és un "congrés de mòbils", sinó molt més. "La pròpia GSMA pensa que l'etapa Mobile ja està coberta", destaca.

En la mateixa línia, la Capital, que enguany compleix 10 anys, també està immersa en un procés de replantejament. "El nostre pla estratègic no prendrà una derivada rupturista, però és veritat que ens toca focalitzar-nos en poques iniciatives que tinguin impacte i que siguin escalables", assenyala.

L'ecosistema digital i tecnològic català

La MWCapital manté el seu interès en resoldre alguns dels problemes de l'ecosistema digital i tecnològic català com la necessitat de posar en contacte empreses i centres de recerca, perquè les aplicacions d'uns i les necessitats dels altres vagin més coordinades i arribin al mercat. Per fer-ho, la Capital té el programa 'Collider', que acompanya projectes de 'deep-tech' perquè puguin entrar al mercat amb start-ups disruptives.

De totes maneres, Fajula creu que cada vegada hi ha també més capital risc disposat a invertir en nous projectes, i remarca que la Capital és "flexible" i no entrarà en espais on ja s'hagi creat l'oferta suficient.

"Si Barcelona i Catalunya són un hub digital del sud d'Europa, i les posicionem més com a tal, tenim és opcions d'atraure noves inversions i talent de la nova economia, que ens interessa a tots", defensa el CEO de la Capital.

Segons ell, Barcelona ja atreu talent, i no només per les agradables condicions de vida que hi ha a la ciutat. "Hi ha centres d'investigació molt potents, hi ha possibilitat de desenvolupament, capital risc, tenim molts actius digitals que hem de posar en valor", aclareix.

"Estem en la primera divisió europea", destaca, remarcant que a Catalunya hi ha 12 empreses que es podrien convertir en 'unicorns' –és a dir, valorar-se per sobre de 1.000 milions de dòlars. La Capital també ha identificat una vuitantena de centres de desenvolupament de software instal·lats a Barcelona o rodalies.

"Fa 18 anys no estàvem en aquest món, ara hi som, i a primera divisió: en digital, start-ups, innovació, es pensa en Barcelona", remarca, assenyalant la tasca feta en aquesta línia pel MWC, la Capital, o altres entitats com la Barcelona Tech City o el Health Hub. "Moltes organitzacions estan fent molt bona feina", insisteix.

Fajula ha dit que el seu objectiu és "maximitzar l'impacte social i econòmic del MWC, i allargar-lo tot l'any". A més, entre les noves prioritats de la Capital, hi ha també la d'intentar acostar el congrés a la ciutadania, perquè el pugui gaudir i entendre molt millor.

Experiències amb els cinc sentits

Precisament per mostrar el grau de maduresa dels serveis associats a les noves tecnologies a Catalunya, la Mobile World Capital ha preparat per la fira una "experiència personalitzada" per experimentar "amb els cinc sentits" tecnologies disruptives com la realitat immersiva, el metavers o la intel·ligència artificial.

Les experiències es podran viure als seus estands del MWC, el 4YFN i el 'Beat Barcelona'. Aquest últim espai és la zona d'afterwork oficial del congrés, on es podran fer contactes i gaudir d'experiències d'entreteniment per "transportar el ritme de la ciutat al cor del MWC".

La Capital permetrà als visitants crear un avatar amb el que es podran experimentar les diverses propostes de la Fundació. En primer lloc, l'avatar podrà viatjar per sis espais emblemàtics de Barcelona (Parc Güell, Santa Maria del Mar, la Rambla, el carrer Petritxol, la Barceloneta i el Camp Nou), i allà sentir un aroma característic creat per Puig.

La intel·ligència artificial permetrà també identificar les preferències de l'usuari, que després podrà entrar en un tast immersiu de bombons ideats pels germans Roca. Aquí, l'experiència virtual i real es mesclaran de nou. Igual que passarà en el següent espai, on el visitant, a través d'unes mànigues i unes ulleres de realitat virtual, podrà sentir el que va sentir Antonio Rebollo quan va llençar la fletxa per encendre el peveter de Barcelona '92. La Capital també permetrà als usuaris programar els seus propis focs artificials amb una codificació simple i veure'ls amb les ulleres de realitat virtual.

Finalment, un dels plats forts de l'experiència serà al Beat Barcelona, on el visitant viurà una experiència immersiva musical: serà a l'escenari de l'últim concert al Palau Sant Jordi del grup d'indie-pop IZAL gràcies a les ulleres de realitat virtual de 360 graus. El concert serà encara més real perquè l'usuari notarà també els olors de l'espai. L'experiència es farà en col·laboració amb el BCN Music Lab, el festival Cruïlla, Acciona, Eurecat i la cervesera Damm.

En aquest mateix espai, els usuaris també podran transportar-se a la ja tancada discoteca Maddox de Platja d'Aro, i viure una sessió de DJs amb música en un espai virtual que reproduirà l'emblemàtica sala d'oci nocturn de la Costa Brava.