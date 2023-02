El mes de gener passat va tenir lloc, a Sitges, la reunió anual de concessionaris DAF, en la qual com en cada edició, es premia als millors concessionaris, a nivell global, de la marca. Garatge Selva Diesel, amb seu a Riudellots de la Selva, va rebre un dels 10 «SilverAward», premi que al costat del «Golden Award» i el «DAF international Dealer of the year», atorguen als millors concessionaris DAF a nivell internacional. Aquest important reconeixement ha de servir per reforçar el prestigi i el treball ben fet que acredita el Garatge Selva Dièsel.

Amb aquest guardó la marca holandesa vol reconèixer la feina feta pels concessionaris ja sigui per la satisfacció expressada pels clients, pel seu creixement, pels seus resultats empresarials, per la venda i comercialització dels camions nous o usats o pel seu servei en general.