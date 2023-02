Fa temps que està sobre la taula el debat de l’ampliació de l’aeroport del Prat i la seva complementació amb del Girona. Es parla sovint que la instal·lació gironina podria convertir-se en un perfecte complement per a Barcelona. La proposta de fer una tercera pista al Prat no s’ha acabat de formalitzar, però ara s’ha obert un altre debat. Una pista al mig de mar?

Els responsables de la proposta de construir una plataforma marina davant de l’aeroport del Prat per fer-hi una pista d’aterratge defensen la viabilitat i el valor ecològic del seu projecte. Els promotors consideren que Barcelona necessita una pista de mida intercontinental que garanteixi la seva capacitat de rebre vols de llarga distància element, avisen, que és clau per atraure inversors i talent a Catalunya. Sota el nom de «Barcelona Mar», el grup alerta que actualment el Prat no compta amb dues pistes de 3.500 metres i està «al límit» de la seva saturació amb 90 vols per hora.

La seva proposta es basa a fer una pista elevada deu metres sobre el mar. Aquesta estructura tindria 3.500 metres de longitud i estaria a un quilòmetre i mig de la costa, reduït així el seu impacte sonor a les zones poblades properes. El grup també ressalta la necessitat de derivar uns deu milions de passatgers a les terminals de Girona i Reus, que recomanen connectar amb Barcelona amb «llançadores» d’alta velocitat. Amb la nova pista, calculen que es poden arribar a fer uns 120 vols per hora.

El projecte tindria un cost estimat de 2.200 milions d’euros i podria fer-se realitat en uns quatre anys. La seva proposta no és gaire més costosa que la plantejada originalment per Aena i el govern espanyol, que preveien invertir uns 1.700 milions d’euros al Prat.