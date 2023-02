L'estudi sobre la Distribució Urbana de Mercaderies (DUM), impulsat per la Federació d'Organitzacions Empresarials de Girona (FOEG) amb el suport de la Diputació de Girona, arriba al final de la segona fase i ja està a punt per iniciar les proves pilot.

En aquesta fase, Q-Global, com equip tècnic encarregat del projecte, lliura als ajuntaments involucrats un manual de bones pràctiques de la DUM i crea taules de treball a cada municipi amb els diversos agents implicats: alcaldia, policia local, àrea d'urbanisme i representants del sector del transport de mercaderies.

El manual fa referència a bones pràctiques que es puguin adaptar a poblacions de perfil molt divers, tant en zones amb un elevat nombre d'habitants durant tot l'any, com en d'altres que tenen una gran pressió turística i un augment de l'activitat comercial i hostalera durant la temporada alta. El document recull recomanacions en diversos aspectes com les característiques de les zones de càrrega i descàrrega, els vehicles autoritzats, la senyalització, els sistemes de control, les formes alternatives de distribució o les campanyes informatives.

Per la seva banda, les taules de mobilitat busquen ser una eina per assolir l'acord, la col·laboració i cooperació de totes les parts implicades per tal d'evitar decisions i solucions que no resolguin els problemes de cadascuna i promoure millores i innovació en aquest sector en expansió.

Un projecte que va començar el 2021

Durant l'estiu del 2021 es va començar a dur a terme la primera fase, la de treball de camp per mitjà d'observació, anàlisi de l'equip, estadística, investigació i enquestes, a poblacions de costa. Els mesos de setembre i octubre del mateix any es va fer la mateixa anàlisi a les capitals de comarca. Amb totes aquestes visites, des de la FOEG asseguren que es va arribar a la conclusió que "es necessiten ordenances homogènies per tal de facilitar el transport de mercaderies, reduir la congestió del trànsit i millorar la sostenibilitat".

La finalització d'aquests estudis, amb els que s'ha editat l'actual manual de bones pràctiques, va ser presentada el 26 d'abril de 2022 a la Diputació de Girona.