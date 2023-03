Diana Ballart, CEO i cofundadora de The Smart Lollipop, és la convidada del podcast Girona Valley número 3. Ballart analitza la trajectòria de la startup que ha inventat la piruleta que detecta el colesterol o la celiaquia i, en el Dia de la Dona, reclama que fan falta més referents en femení a la ciència i també ho fa extensiu en àmbits com la tecnologia i l’empresa: «Cal més visibilitat i posar en valor més referents per promoure els lideratges de la dona».

Apassionada de la innovació i l’emprenedoria, Ballart recorda els inicis The Smart Lollipop i com ha anat evolucionant fins a convertir-se en SL el 2020 per l’acord dels tres socis: Ballart, el pediatre Roger García i Lorena Toda, experta en negocis i indústria lifescience. Premis i reconeixements -com el de I4Kids del Hospital San Juan de Dios i va ser finalista del eAwards España 2022 de la Fundació NTT Data.- han anat donant visibilitat al repte.

«La gran majoria de tractaments són a través de la sang, dolorosos i lents. Amb aquest caramel intel·ligent, el resultat apareix en 10 minuts, a través de la saliva i de forma positiva, ja que no hi ha ni punxada, ni agulles, ni angoixa», exposa.

The Smart Lollipop ja té un equip format per vuit persones, té la seu al Parc Científic i Tecnològic de la UdG i a l’estiu passat va realitzar una ronda de finançament de 320.000 euros. El seu desig és que la piruleta intel·ligent ja pugui ser als hospitals el 2025.