El jutjat social 1 de Vigo ha dictat sentència en la qual estima en part la demanda d'una treballadora d'una empresa familiar de Guarda, i declara nul el seu acomiadament, en considerar que han prescrit diverses faltes aplicades per aquesta empresa.

La dona, que és sòcia d'aquesta empresa familiar i empleada de la seva mare, havia estat amonestada diverses vegades per descansos injustificats durant la seva jornada, per falta de puntualitat i altres infraccions, encara que la majoria d'aquestes sancions van ser revocades pels jutjats.

A més, la treballadora havia presentat diverses demandes davant l'empresa, per qüestions com les vacances, cobrament de quantitats i per reducció de jornada. En aquests casos, les seves demandes van ser estimades, excepte la seva reclamació d'una reducció del 99% de la seva jornada (finalment la reducció es va establir en un 50%).

En aquest marc de males relacions entre empleada i empresa, la dona entre l'abril i juliol de 2021, va demanar permís en quatre ocasions per a acudir a cites mèdiques a Vigo. Segons els informes d'un detectiu contractat per l'empresa, la treballadora no romania en els centres mèdics durant el temps que presentava en els seus justificants, sinó que part d'aquest temps el destinava a acudir a centres comercials a fer compres.

El setembre de 2021, se li va notificar l'acomiadament per aquestes quatre faltes i la dona va presentar demanda, al·legant que la mesura era una represàlia per reclamar davant de les sancions que li havien imposat i per la reducció de jornada.

En la seva resolució, de finals de gener d'enguany, el jutge assenyala que l'acomiadament es va fonamentar en "fets reals", a pesar que "subjau" aquesta mala relació familiar i personal. No obstant això, també estableix que les tres primeres faltes, dels dies 20 i 22 d'abril i del 5 de maig de 2021, han prescrit.

Falta "d'escassa entitat"

Sobre aquest tema, la sentència apunta que aquestes primeres faltes serien continuades, però no la quarta, perquè es va produir al juliol, temps després. Així mateix, el jutge exposa que havien transcorregut més de 60 dies des de les tres primeres faltes, per la qual cosa estaven prescrites, mentre que la quarta falta "és de molt escassa entitat com per a justificar un acomiadament".

En aquesta ocasió, la treballadora va demanar permís al juliol per a anar a un centre mèdic al setembre. Després va aportar justificant que havia estat en aquest centre de 12 a 13.29 hores.

La dona va sortir del seu lloc de treball a A Guarda a les 10.30 hores i, després de passar pel seu domicili, es va dirigir a Vigo. Allà, va estar en uns grans magatzems fent compres des de les 11.54 fins a les 12.15 hores i va arribar al centre mèdic a les 12.17 hores, romanent allí fins a les 13.20 hores.

El jutge assenyala que "la irregularitat seria que a les 12 no va estar al centre mèdic", però apunta que la diferència de 15 minuts "bé pot obeir a un retard en les consultes que sens dubte justifica que estigués 23 minuts en un centre comercial pròxim". "Aprofitar 23 minuts per a comprar en un centre comercial no sembla causa d'acomiadament, més quan no es pot pretendre que en un trajecte d'una hora s'ajusti fins al punt d'arriscar-se a arribar tard a una cita mèdica", recull la sentència.

Per tot això, el jutjat ha estimat en part la demanda de l'empleada i ha declarat nul el seu acomiadament, condemnant a l'empresa a readmetre-la i a pagar-li els salaris deixats de percebre des de la data d'aquest acomiadament (setembre de 2021).